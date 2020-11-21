Трудно быть майдауном

Служба безопасности Украины, в аккурат к очередной годовщине майдана, внезапно удивила всю прогрессивную общественность. Безопасники провели обыск в музее «революции достоинства» и обнаружили хищения на 111 миллионов гривен. И это не смотря не поздравления из американского посольства и ошеломляющие успехи и прогресс буквально во всех сферах жизни (как об этом утверждают из Вашингтона). Хуже того, появилась информация о том, что украденные деньги, которые украинский нарид в лице лучших его представителей выделил на вшанування гидности, из Украины выводились через офшорные компании, связанные с Виктором Януковичем.

Понятно, что на самом деле в СБУ, проводя обыски, даже не думали о том, чтобы сделать приятное «вате». Иначе бы у них кожа с лиц послезала как у вампиров в фильмах ужасов, когда их обливают святой водой. Украинская госбезопасность — феномен диалектический и кроме компульсивного рейдерства и крышевания наркоторговцев, которые не успели уйти в Телеграм, редко что делает самостоятельно. «Исбушку» привлекла к оперативным мероприятиям Национальная полиция. А если быть совсем точным, то главный «полиционэр» Арсен Аваков.

Этот коварный армянин слобожанской наружности вознамерился сбить на взлете реваншистов-порохобо... эээ... прогрессивные силы общества и предотвратить очередной госперево... эээ... рывок в светлое европейское будущее. Потому что в случае нового майдана, даже такому гуттаперчевому человеку как Арсен Борисович, сохранить за собой силовой блок не удастся. А без силового блока он моментально станет сепаром, а потом очень быстро — мертвым сепаром. Говорят, это такая геомагнитная аномалия. Секретное оружие Кремля.

Совместная операция СБУ и аваковской опричнины, помимо всего прочего, подтвердила слухи о том, что Зеленский лихорадочно ищет союзников для того, чтобы бы попытаться посадить Порошенко. Очевидно, «нелох» ощутил наконец в своей промежности холодок от тисков, в которых его первичные половые признаки зафиксировали «сивочолый гетьман» и гибридные патриоты, ласково названные украинским народом «соросятами» — в честь их фюре... эээ... бессменного лидера.

Сами того не желая, украинские силовики осквернили кормуш... эээ... святой для каждого украинца символ свободы и гидности. Вообще признаки оттепели начинают проступать отовсюду. Все больше людей открыто говорят, что майдан был большой ошибкой и настоящей катастрофой для Украины. Майданогауляйтер... эээ... активисты-патриоты все сильнее ощущают смутное беспокойство. Они больше не всесильны даже в пределах своих кормовых ареалов. Их томные влажные сказки про европейские Нью-Васюки больше не находят отклика в сердцах электората.

Звездно-полосатые хозяева стали как-то тревожно холодны и больше не забрасывают пламенных борцов за все хорошее и против всего плохого чемоданами денег. Нет, самых верных, конечно, пристроили на государственные синекуры. Но мест в совете директоров Укрзализныци или Укроборонпрома на всех не хватает.

Украинские олигархи, которые раньше заискивающе улыбались, платили и позволяли учить себя жизни, пока особо крамольного вроде ничего не говорят, но смотрят уже по-другому. Как на актив, который начал стремительно терять ликвидность и от которого пора избавляться, чтобы не попасть на совсем уж большие убытки. Украинцы перестали жертвовать на войну. Говорят, что что самим есть стало особо нечего. Врут небось. Желто-голубые заборы и мусорники потускнели и заросли грязью. Обыватели больше не хотят спивать гимна. На фильмы «великого украинского режиссера» Сенцова в кинотеатры вообще никто не пошел. Тревожное наступает время.

Люди в открытую задают очень опасные вопросы. Их интересует, почему лидеры майдана, пока были оппозицией, говорили, что коммунальные тарифы слишком высоки, а придя к власти подняли эти самые тарифы в 8-12 раз. Почему в Украине самый дорогой в Европе газ и самые низкие в Европе доходы населения. Хотя на майдане обещали сделать все наоборот.

Этих неблагодарных не волнует возможность выпить филижанку кавы стоя в кружевных трусах посреди Венской оперы. Вместо этого они интересуются, почему за 6 лет работы, созданные с нуля, при посредстве пиндо... эээ... непогрешимых американских друзей и специалистов, антикоррупционные ведомства не посадили в тюрьму ни одного коррупционера. При том, что сотрудники этих ведомств получают зарплаты в 30, 50, 70, 100 тысяч гривен. И деньги эти берутся из карманов украинцев. Почему одним из этих ведомств руководит уголовный преступник, которому украинский суд вынес соответствующий приговор, но его не могут даже уволить, не говоря уже о том, чтобы посадить.

Особо нахальные скептики вообще замахнулись на святое. И на голубом глазу возмущаются тем, что американское посольство указывает украинскому Минздраву, какие вакцины покупать, а какие — нет. И это не смотря на запрет подвергать сомнению суверенитет украинского государства.

Аргумент «а то Путин нападет» перестал быть удовлетворительным ответом на вопрос почему Россия до сих пор остается самым крупным торговым партнером и инвестором в украинскую экономику. А также на вопрос о том, почему украинцы продолжают покупать российский газ под видом реверсного по цене в 4-5 раз выше, чем могли бы покупать.

Непонятно, что отвечать на вопрос о том, почему «аграрная супердержава в смартфоне», вместо того чтобы заваливать всю Европу и прилегающие страны своим сельскохозяйственным экспортом, с каждым годом покупает все больше молока, мяса, сахара и даже зерна у России, Польши, Бразилии и еще не пойми каких стран.

А ведь таких вопросов сотни. И ни на один нет внятного ответа. Трудно быть майдауном.

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