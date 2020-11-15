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Колонка > Германия – Украина: снова по Гарри Линекеру!

Германия – Украина: снова по Гарри Линекеру!

Андрей Шахов
15.11.20 09:34
897
Германия – Украина: снова по Гарри Линекеру!

Знаете, коронавирусный футбол, особенно на уровне сборных, когда в одной команде собираются представители разных клубов, сродни мазохизму. То вылетают футболисты из одной команды, затем они выздоравливают – тут же в лазарет попадают парни из другой. Именно с такими проблемами столкнулся тренерский штаб сборной Украины.

В октябре играли без горняков, сейчас – без динамовцев. После того как уже в Германии нашли коронавирус у Цыганкова и Сидорчука, в лагере сборной остался только один представитель лидера чемпионата Украины 18-летний Забарный, которого в сентябре ни под каким соусом в первой сборной не видели.

И в этом, как ни парадоксально, прелесть данной ситуации: она позволяет раскрыться резервистам и юным игрокам. Таким, как Забарный, о котором говорили, как об очень перспективном защитнике (я и сам об этом писал на fraza.ua), который заявил о себе во весь голос гораздо раньше, чем ожидалось.

Надо сказать, что в октябре, что в ноябре наша сборная, играющая далеко не в оптимальном составе, выглядит достойно. И если раньше мы сетовали на короткую скамейку, не раз говорили и писали, что мы не Испания или Германия, и для сборной Украины потеря одного-двух игроков сильно ощущается, то октябрьские матчи и отчетный поединок показали, что резерв есть, и резерв неплохой. Во всяком случае, из пяти матчей наша команда провалила только один, да и тот товарищеский.

Достойно смотрелись наши и в Лейпциге, хотя и нанесли только один удар в створ, который и привел к голу. Нет, я считаю, что немцы выиграли заслуженно, и счет ударов по воротам (20:6, в том числе 6:1 в створ), а также количество опаснейших моментов, которые запороли Горецка сотоварищи, это подчеркивает.

Я бы не сказал, что  хорошо сыграли лидеры нашей сборной. Тот же Малиновский был не очень заметен и допустил немало брака в передачах. Есть вопросы и к игре Зинченко. Слабо сыграли крайние защитники, особенно Конопля. Неслучайно все три мяча забили крайние форварды манншафта...

Но всё равно я лично ждал худшего. Взамен получил интригу, интересный футбол и несколько неплохих моментов, которые наши не смогли реализовать.

Одно плохо: в параллельном матче Испания не смогла додавить Швейцарию, сыграв 1:1. Серхио Рамос – лидер и капитан сборной и мадридского «Реала» - не реализовал два пенальти во втором тайме. И теперь, перед игрой в Люцерне, наши опережают Швейцарию на три очка. Учитывая, что во Львове Украина выиграла 2:1, а в Лиге Наций в случае равенства очков смотрят на результаты личных встреч, то наших не устраивает ни 0:1, ни 1:2, ни, тем паче, более крупное поражение. То есть, если проигрывать, то только с минимальным счетом и забив при этом минимум два мяча.

Игра с немцами  показала, что проблемы в обороне сборной Украины имеются, но в атаке, хоть наши и забили меньше всех в группе, пропуская при этом чаще других, дела обстояли очень неплохо, во всяком случае, до того момента, пока не появился на поле Мораес.

Посмотрим, что будет во вторник (тут каждый день могут быть кадровые потери), но на полночь с субботы на воскресенье мне кажется, что забить швейцарцам на выезде вполне реально. Главное, не пропустить много. Так что вторничный матч жду с оптимизмом.

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Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: Германия, футбол, Андрей Шевченко, спорт, сборная Украины по футболу

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