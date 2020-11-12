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Колонка > Проиграли? Ну и что?!

Проиграли? Ну и что?!

Андрей Шахов
12.11.20 08:49
114
Проиграли? Ну и что?!

Лидер сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос утром в день товарищеского матча с Чехией выдал в свет довольно резкую тираду: «К сожалению, мы, футболисты, ничего не решаем. Мы марионетки УЕФА и ФИФА. Если бы существовал союз игроков, мы не играли бы ни в Лиге наций, ни в матчах за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Лига наций и новый чемпионат мира среди клубов созданы только ради денег, а футболистам будет сложнее физически. Почему не оставить всё, как было? Чемпионаты и Лига чемпионов и так конкурентоспособны».

Я полностью на его стороне. В этих условиях, когда каждый день в Европе заражаются десятки футболистов, проводить товарищеские матчи – полнейший абсурд. Я могу еще понять Лигу наций – официальный турнир, проданы права: рекламные, телевизионные. Если его отменить, нужно возвращать деньги. А товарняки? Они вообще кому-то нужны?

Зрителям? Но их нет на трибунах, а по телевизору видеть вторые составы сборных не очень-то и хотят. Даже Шевченко в Польше не использовал лидера сборной Малиновского, который просидел весь матч в запасе, а поляки дали передышку Роберту Левандовски, без которого сейчас «Кадру» сложно представить. Немцы, наш следующий соперник в Лиге наций, и вовсе изначально, задолго до начала сборов, объявили, что Нойер, Гинтер, Гнабри, Горецка, Кроос, Сане и Вернер – то есть сразу семь лидеров - готовятся только к играм Лиги наций, что они не будут играть в товарищеском матче с чехами. Норвегия отменила товарищеский матч с Израилем из-за ковида у форварда соперника Даббура – и что, кто-то от этого сильно пострадал?

Обычно мы говорим о том, что такие матчи нужны тренерам, чтобы посмотреть ближайший резерв. Но я не уверен, что от товарняков среды было больше пользы, чем вреда.

Взять сборную Украины. Получается, что у нее три выездных матча менее чем за неделю в разных странах Европы. И то, что эти страны расположены неподалеку друг от друга, не спасает. Даже без коронавируса это много, это четыре перелета, а в нынешних условиях товарняки – это блажь! Наконец, разве не ставили одной из целей Лиги наций избавление от товарищеских поединков? Они вообще сейчас актуальны только перед финальной частью ЧЕ и ЧМ.

Так что, честно скажу, меня результат матча в Польше не сильно волновал и совершенно не огорчил. Не вышло в стартовом составе ни одного динамовца – замечательно, хоть небольшой отдых ребята получили, ведь из-за ковидной эпидемии они играли дважды в неделю на протяжении чуть ли не целого месяца!

Не реализовал пенальти Ярмоленко? Жалко, конечно, забей наши в дебюте, игра могла сложиться иначе, но опять-таки нестрашно.

Лунин привез, допустив нелепую ошибку. Ну так, чего и чему удивляться, если для него это первый матч в сезоне, ведь в «Реале» он еще ни одной минуты не отыграл! С одной стороны, понятно, почему Зидан пока ему не доверяет, с другой, а чего ожидать от молодого вратаря без игровой практики? Так что и тут всё логично.

Нелогично только одно: зачем вообще эти товарищеские матчи сейчас проводились?

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, спорт, сборная Украины по футболу

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