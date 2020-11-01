Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Колонка > Экономная победа «Динамо»

Экономная победа «Динамо»

Андрей Шахов
01.11.20 08:29
322
Экономная победа «Динамо»

Для начала, хочу повторить то, что писал неделю назад: при таком календаре, при такой плотности матчей – самое главное победа.

Конечно, очень смущает, что «Динамо» во втором круге этого чемпионата практически не будет появляться в Киеве, что вполне может привести к потере очков. Но сейчас важнее то, что при таком календаре, когда команда регулярно играет дважды  в неделю, на третьи или в лучшем случае на четвертые сутки, достигается результат. Ну а неприятности будем переживать по мере их поступления, хоть они и неизбежны.

Признаться, ждал этого матча с некоторым опасением. И не только из-за динамовского графика. Опасался соперника. Днепряне после назначения Йовичевича прибавили. Они сыграли вничью с лидировавшей на тот момент «Ворсклой», выиграли у «Десны», которую многие видят на итоговом третьем месте, уверенно выиграли во Львове. Семь очков из восьми днепряне взяли в трех последних матчах, что говорило об отличной форме команды.

Однако на поле подопечные Йовичевича не показали вообще ничего, кроме первого гола-красавца. Они выглядели слишком робко, хотя, казалось, усталость «Динамо», кадровые потери, вратарь-дебютант – всё это служило прекрасным основанием сыграть более остро и агрессивно.

Но ничего подобного не произошло. За весь матч номинальные хозяева не подали ни одного углового, да и нанесли всего лишь три удара по воротам Нещерета, существенно облегчив ему дебют в чемпионате Украины.

Вообще не было понятно, с какой целью вышла команда на поле, как она планировала добыть результат. Сложилось впечатление, что Йовичевич по тренерской зоне носился с большей скоростью, чем иные его подопечные по полю. Вот только КПД вышел совершенно одинаковым.

Откровенно слабая игра соперника помогла «Динамо» выиграть, затратив ровно столько сил, сколько нужно было для победы. Не удивлюсь, если в этом матче был установлен антирекорд сезона по суммарному числу ударов по воротам – 3:6. Киевляне уж точно так мало в этом сезоне еще не били.

Динамо

Но это не повод для критики!

Объясните, зачем выпрыгивать из штанов, если на неделе команде играть с «Барселоной» и «Шахтером», который, к слову, будет иметь лишний день отдыха перед очным противостоянием?

По-моему, лучше поступить именно так, как сделало «Динамо» в последний день октября: добиться результата, затратив минимум усилий, сэкономить все, что экономится, на матчи с более сильными соперниками. То, что «Динамо» не впечатлило, я объясняю именно этим, и ничего страшного, ничего плохого в этом не вижу.

Что также немаловажно, у днепрян динамовцы выиграли, дав отдохнуть нескольким ключевым игрокам, правда, отсутствие Шапаренко связано отнюдь не с ротацией, а с дисквалификацией за красную карточку в прошлом туре.

Но, к сожалению,  не все, кто вышел вместо игроков основы, выглядели сильно. Не понравился Вербич, и после такой его игры становится совершенно ясно, почему не он, а Де Пена в этом сезоне стал основным левым хавом.

В идеале, наверное, хотелось, чтоб еще больше футболистов основы получили отдых. Но даже в таких условиях, при такой нагрузке на основу тренерский штаб не использует Дуэлунда, Русина, минимально задействует Сироту и Леднева. Стало быть, не верит. Не видит. Жаль, ведь это очень молодые и перспективные футболисты, которым нужна игровая практика. Как бы не остановились они в росте. И с одной стороны мы наблюдаем, как прогрессируют Забарный, Шапаренко и другие молодые ребята, а с другой – переживаем за тех, кто пока не получает игрового времени.

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: Киев, футбол, спорт, УПЛ, ФК Динамо Киев

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: «Фраза»

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров
30.10.20 16:08

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя

Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
01.11.20 09:55
74
Последние новости
01.11.20 09:55

Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
01.11.20 09:46

С сегодняшнего дня на киевских дорогах изменился скоростной режим
01.11.20 09:38

Нарушителей карантина в Украине будут штрафовать прямо на месте
01.11.20 09:14

В Одессе произошло жуткое убийство
01.11.20 09:04

Как оказалось, мужчинам угрожает новая смертельная болезнь
31.10.20 17:30

Умер исполнитель главной роли в фильме «Имя Розы»
31.10.20 14:38

Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Фото и Видео
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
В Одессе произошло жуткое убийство
В Одессе произошло жуткое убийство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.