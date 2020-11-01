Экономная победа «Динамо»

Для начала, хочу повторить то, что писал неделю назад: при таком календаре, при такой плотности матчей – самое главное победа.

Конечно, очень смущает, что «Динамо» во втором круге этого чемпионата практически не будет появляться в Киеве, что вполне может привести к потере очков. Но сейчас важнее то, что при таком календаре, когда команда регулярно играет дважды в неделю, на третьи или в лучшем случае на четвертые сутки, достигается результат. Ну а неприятности будем переживать по мере их поступления, хоть они и неизбежны.

Признаться, ждал этого матча с некоторым опасением. И не только из-за динамовского графика. Опасался соперника. Днепряне после назначения Йовичевича прибавили. Они сыграли вничью с лидировавшей на тот момент «Ворсклой», выиграли у «Десны», которую многие видят на итоговом третьем месте, уверенно выиграли во Львове. Семь очков из восьми днепряне взяли в трех последних матчах, что говорило об отличной форме команды.

Однако на поле подопечные Йовичевича не показали вообще ничего, кроме первого гола-красавца. Они выглядели слишком робко, хотя, казалось, усталость «Динамо», кадровые потери, вратарь-дебютант – всё это служило прекрасным основанием сыграть более остро и агрессивно.

Но ничего подобного не произошло. За весь матч номинальные хозяева не подали ни одного углового, да и нанесли всего лишь три удара по воротам Нещерета, существенно облегчив ему дебют в чемпионате Украины.

Вообще не было понятно, с какой целью вышла команда на поле, как она планировала добыть результат. Сложилось впечатление, что Йовичевич по тренерской зоне носился с большей скоростью, чем иные его подопечные по полю. Вот только КПД вышел совершенно одинаковым.

Откровенно слабая игра соперника помогла «Динамо» выиграть, затратив ровно столько сил, сколько нужно было для победы. Не удивлюсь, если в этом матче был установлен антирекорд сезона по суммарному числу ударов по воротам – 3:6. Киевляне уж точно так мало в этом сезоне еще не били.

Но это не повод для критики!

Объясните, зачем выпрыгивать из штанов, если на неделе команде играть с «Барселоной» и «Шахтером», который, к слову, будет иметь лишний день отдыха перед очным противостоянием?

По-моему, лучше поступить именно так, как сделало «Динамо» в последний день октября: добиться результата, затратив минимум усилий, сэкономить все, что экономится, на матчи с более сильными соперниками. То, что «Динамо» не впечатлило, я объясняю именно этим, и ничего страшного, ничего плохого в этом не вижу.

Что также немаловажно, у днепрян динамовцы выиграли, дав отдохнуть нескольким ключевым игрокам, правда, отсутствие Шапаренко связано отнюдь не с ротацией, а с дисквалификацией за красную карточку в прошлом туре.

Но, к сожалению, не все, кто вышел вместо игроков основы, выглядели сильно. Не понравился Вербич, и после такой его игры становится совершенно ясно, почему не он, а Де Пена в этом сезоне стал основным левым хавом.

В идеале, наверное, хотелось, чтоб еще больше футболистов основы получили отдых. Но даже в таких условиях, при такой нагрузке на основу тренерский штаб не использует Дуэлунда, Русина, минимально задействует Сироту и Леднева. Стало быть, не верит. Не видит. Жаль, ведь это очень молодые и перспективные футболисты, которым нужна игровая практика. Как бы не остановились они в росте. И с одной стороны мы наблюдаем, как прогрессируют Забарный, Шапаренко и другие молодые ребята, а с другой – переживаем за тех, кто пока не получает игрового времени.

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