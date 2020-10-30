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Колонка > Народ против всех

Народ против всех

Дмитрий Факовский
30.10.20 08:01
342
Народ против всех

О том, что отсутствие порога минимальной явки и графы «против всех» в украинском избирательном законодательстве нарушает сам принцип того, что власть у нас принадлежит народу, я пишу уже много-много лет.

Однако лишь сейчас, когда активность украинцев на выборах стала неприлично низкой, а связанные с этим фальсификации (да и сама деградация процесса, в том числе – политической рекламы и агитации) уже превосходят все грани цинизма, о проблеме наконец-то несмело (и ещё очень невнятно) заговорили в широком информационном поле.

До осени 2020-го года вопрос низкой явки никого не волновал – даже оппозицию. Но сейчас, когда он реально затронул многие политические силы, которые недополучили из-за этого ожидаемые результаты, данная проблема вдруг попала в актуальную повестку. Какая неожиданность!

Что касается «графы против» всех – о ней пока не говорят. Но, как мне кажется, очевидно, что большинство украинцев, которые не пришли на избирательные участки 25 октября, не испугались коронавируса, и даже не обленились. Просто у них не было достойных кандидатов и партий, за которые можно было бы проголосовать.

Поэтому крайне низкая активность избирателей в прошлое воскресенье – это, в первую очередь, голосование именно против всех без исключения политических сил, которые предлагали себя людям.

К сожалению, политики давно обманывают украинцев, рассказывая им о том, что участие в выборах – конституционный долг. Но нужно вновь напомнить, что, согласно ст. 38-й Конституции, «граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Вот и получается, что отсутствие в избирательном законодательстве норм, предусматривающих обязательный минимальный порог явки (50%+1), а также право проголосовать за кандидата «против всех» (который сегодня наверняка бы победил), является прямым нарушением Основного Закона.

Сегодня украинцы просто не могут отказаться от навязанной им олигархической системой политической парадигмы, а их молчаливый протест в виде игнорирования выборов или порчи бюллетеней не имеет никаких юридических последствий и, поэтому, бессмыслен.

Обещая законодательно закрепить принцип народовластия, Владимир Зеленский должен в первую очередь обратить внимание на возвращение порога минимальной явки и графы «против всех», которые гарантируют украинскому народу реальное право переизбирать власть, а не делать выбор между уже подобранным ему ассортиментом. Впрочем, вряд ли президент понимает, насколько это важно.

Сейчас же, не имея реального права негативного голосования, украинцы никак не могут изменить сложившуюся ситуацию демократическим путём.

А ведь всё может дойти до абсурда: если никаких ограничений нет, почему власть в следующий раз не могут «назначить» двадцать, десять или пять процентов избирателей?..

Новую же местную власть в стране избрало даже не меньшинство, а подавляющее меньшинство граждан. И всё законно.

Только вот как будут относиться к ней те, кто отказался голосовать? Любить её мы не обязаны, но ведь могут и заставить.

Тэги: политика, местные выборы, явка, против всех, Выборы-2020

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