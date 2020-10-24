Пять вопросов Зеленского: пиар и попрание права

25 октября на избирательных участках произойдет нечто, анонсированное президентом Зеленским. «Нечто» — потому что и сам инициатор не способен подобрать юридическое понятие, описывающее этого действие. В своих видеобращениях и сообщениях на официальном сайте президент использует понятие «опрос». Но вот незадача! В перечне прав и полномочий президента, предусмотренном Конституцией, нет упоминания об «опросах».

Что же есть в Конституции? Пункт 6 статьи 106 гласит: президент назначает всеукраинский референдум в отношении изменений Конституции Украины в соответствии со статьей 156 настоящей Конституции, провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе.

Далее. Часть вторая статьи 76 гласит: всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.

В буквальном смысле, согласно Конституции, мы имеем следующее: во-первых, президент может назначить референдум только по вопросу изменения Конституции. Других вопросов на референдум он выносить не имеет права. Во-вторых, он может инициировать сбор подписей для вынесения того или иного вопроса на референдум. Но не более. А сам референдум может быть им назначен только в том случае, если соблюдены все предварительные условия.

Это то, что говорит нам и президенту Конституция.

Следующий аспект. Это наши с вами права описываются формулой: разрешено все, что не запрещено. Права же и полномочия президента, парламента, органов исполнительной и судебной властей четко очерчены законами и подзаконными актами. И преступать их они не вправе.

Не сложно предположить, что в случае обращения в Конституционный Суд, инициатива президента будет признана неконституционной. Потому что в действиях президента имеет место превышение его полномочий.

Но зададимся вопросом: зачем господину Зеленскому понадобился весь этот перформанс, названый им «опросом»?

Послушаем самого президента. В видеобращениях от 14, 15 и 16 октября есть примечательные слова: «На избирательном участке ты сможешь ответить на важные вопросы». Деталь: «ты» — это господин Зеленский обращается к своим школьным учителям, профессорам университета, в котором он учился, к солдатам, прозябающим сейчас в окопах. Я хотел бы быть свидетелем разговора, во время которого господин Зеленский обратится на «ты», например, к Ренату Ахметову, или к Леониду Кучме, или, всматриваясь в глазки, к Владимиру Путину.

Да. Фантазия. Взбредет же такое в голову: сопоставить себя, простого смертного, с самим Ахметовым или, того более, — Владимиром Путиным! Это в присутствии Путина господин Зеленский оправдывается и хвостом виляет. А перед нами, своими согражданами, чувствует себя мега звездой, свысока взирая на коленопреклоненных.

Да ладно. Это мелочи. К этому мы уже привыкли.

Вернемся к сути. Согласно словам президента, «опрос» должен пойти на избирательных участках. Но вот проблема: в соответствии с законом, в день выборов на избирательных участках не могут проводиться никакие «опросы». Они не могут проводиться даже вблизи избирательных участков.

Если же таковые проводятся, то это является грубейшим нарушением избирательного процесса.

Вопрос: а господин Зеленский об этом знает? Честно скажу: затрудняюсь ответить. Согласно логике, если человек стал президентом, то, как минимум, не дурак. А как послушаешь — так усомнишься в логике.

Но хватит язвить. Все он знает и понимает. Идея не его. Тексты обращений писал не он. Сообщения на сайт президента писал не он и даже не его пресс-секретарь, мадам Мендель. Писали умные люди. А они-то понимали, что идут на нарушение Конституции и избирательного права. Но сочли, что оно того стоит. Или же исходили из того, что другого выхода нет.

Суть в том, что президентский «опрос» в день выборов, да к тому же на избирательных участках, — это агитация за президентскую партию «Слуга народа». Таковая запрещена. Но без нее — плохи дела «слуг народа». Как ушей, не видать им кресел мэров городов и большинства в местных советах. А деньги там вращаются большие.

Согласно данным социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» 16–18 октября, в преддверии местных выборов симпатии избирателей распределяются следующим образом: «Слуга народу» — 13%, «Опозиційна платформа — За життя!» — 9,8%, «Європейска солідарність» — 8,4%, «Батьківщина» — 6,2%, «За майбутнє» — 5,5%.

Эти данные, конечно же, средняя температура по палате. Рейтинги партий в отдельных городах и регионах существенно рознятся. Есть партии, имеющие сугубо региональное влияние. Но факт остается фактом: «Слуге народа» уже не повторить успех 2019 года. Напомню, что тогда, во время парламентских выборов, партия «Слуга народа» отхватила 43,16% голосов. Но это уже в прошлом.

Отсюда и афера, к которой прибег президент, — агитация прямо на избирательных участках. Ведь участие граждан в «опросе» инициированном президентом неминуемо повлияет на их предпочтения во время голосования. И политтехнологи, придумавшие этот финт, прекрасно это понимают.

Предложенные президентом вопросы подверглись резкой критике. По каждому из них были высказаны веские возражения. Были осмеяны и слова президента из его обращения к гражданам: «будет так, как захочешь ты». Нет, не будет. Потому что «опрос» — это не императивный референдум, о котором и слова нет в Конституции. «Опрос» — это черт знает что! А в данном контексте, в данном конкретном случае — это только циничное нарушение избирательного права.

Но я предлагаю посмотреть на 5 вопросов предложенных президентом, не как на законодательные инициативы, а исключительно, как на политтехнологический ход. Дело в том, что каждый вопрос ориентирован на целевую аудиторию. И вынесение этих вопросов на «обсуждение» — способ привлечь избирателей на участки и склонить их голосовать за «Слугу народа».

И так, первый вопрос: поддерживаете ли вы пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Целевая аудитория — люди, видящие главную проблему страны в коррупции. Уже обозленные бездеятельностью Генпрокуратуры, НАБУ, САП и т. д. Люди, для которых ненавистны истории в стиле «Роттердам+».

Второй вопрос: поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны? Целевая аудитория — жители Донецкой и Луганской областей, плюс — переселенцы с оккупированных территорий. Даже при наличии минимального здравого рассудка понятно, что свободная экономическая зона не может быть создана в бандитском анклаве. Но дело в том, что никто и ничто создавать не собирается. Этот вопрос — символическая политика. Проще говоря — просто слова. Зачем? А чтобы оболванить наивных, заманить их на участки и подтолкнуть к голосованию за президентскую партию.

Третий вопрос: поддерживаете ли вы сокращение Верховной Рады до 300 народных депутатов? Казус в том, что этот вопрос уже решен самими народными депутатами. Решен положительно. Законопроект проголосован в первом чтении. Изменения в Конституцию поддержаны Конституционным Судом. И никто ни о чем граждан не спрашивал.

Я лично считаю эти изменения Конституции ошибочными. Верховная Рада превращается на закрытый клуб. Но парламентарии до сих пор как-то без моего мнения обходились. И президент обходился. А сейчас очень заинтересовался мнением народа. С чего бы это? Да с того, что вопрос этот тоже имеет целевую аудиторию — граждан, считающих народных депутатов не своими представителям, а паразитами. Этот вопрос обращен к толпе анархистов. Президенту понадобилась их поддержка.

Четвертый вопрос: поддерживаете ли вы легализацию медицинской марихуаны? Целевая аудитория — люди, предпочитающие вдуть, чем бухнуть. К медицине этот вопрос не имеет никакого отношения. Доступ больных, страдающих хроническими болями, к медицинской марихуане обеспечивается решением Минздрава, максимум — постановлением правительства. Зачем же вся эта шумиха? Правильно. Чистый пиар.

Пятый вопрос: поддерживаете ли вы возвращение к положениям Будапештского меморандума, как основы процесса с обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины? Целевая аудитория — патриотическая общественность, которой уже осточертели бредни Минского процесса. Ни к какому Будапештскому меморандуму Зеленский возвращаться не собирается. Он просто всех нас дурачит. Вот и вся история.

А теперь сухой остаток.

1. «Опрос» противоречит Конституции.

2. Его результаты не имеют юридической силы.

3. Результаты «опроса» не могут быть признаны репрезентативными.

4. Проведения опроса — сугубо политтехнологический ход.

5. Инициатива президента — грубейшее вмешательство в избирательный процесс.

Да, кстати: «Где деньги, Зин?» Откуда деньги на «опрос»? Из госбюджета деньги не выделяются. А на «опрос», согласно подсчетам ЦИК, надобно 2 миллиарда гривен. Деньги, как несложно предположить, — частных лиц. Следовательно, для реализации своей инициативы президент использует финансы неизвестного происхождения. Казус в том, что он не имеет на это права. Но, похоже, его это не смущает. А меня смущает. А еще должно смущать НАБУ и всех тех, «в ком еще совесть ночевала».

Таким образом, мы имеем: правовой нигилизм, манипуляцию общественным мнением, бессовестный пиар и тотальное нарушение законов Украины.

Пребывая в Лондоне, президент Зеленский кичился принятием закона об импичменте. По моему мнению, это очень хороший и своевременный закон!