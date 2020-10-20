Добро пожаловать в новый коронавирусный мир

Вторая волна коронавируса несёт большую заболеваемость, чем первая. Что типично для многих сезонных заболеваний, в т.ч. для обычного гриппа. Как и в случае с гриппом, осенняя вспышка вируса превосходит весеннюю.

Многие вирусологи предупреждают, что с вирусом мы останемся надолго, может быть, навсегда, и у него есть шансы стать именно сезонным заболеванием, подобным гриппу, а МФВ уже спрогнозировал, что потери мировой экономики от ковида (считай, от карантина) обойдутся в 28 триллионов долларов. При этом МВФ почему-то оценивает потери сразу на пять лет: за текущий и на четыре вперёд, что, как говорят в сети, «как бы намекает».

На 19 октября во всём мире насчитывается почти 40 миллионов зараженных при семимиллиардном населении. За без малого год умер миллион человек. Подавляющее большинство умерших – люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания.

Таким образом, вопрос о том, соответствуют ли принятые меры опасности вируса, сравнимого с сезонным гриппом по смертности и уступающим ему по заразности, можно считать закрытым.

Дальше – больше. Доподлинно известно, что карантин в масштабе страны не влияет на распространение заразы никак. Весной одни много критиковали шведский эксперимент, другие наоборот хвалили. Тогда шведы не стали участвовать в общем «карантинном движении». Результат теперь известен. Заболеваемость в соседних Норвегии и Дании, которые хлебнули карантина по полной, ничем не отличается от шведской.

Ещё одна (и последняя из европейских) страна, пережившая первую волну ковида без умопомешательства – это Белоруссия. Сравнивая ситуацию в ней с другими восточнославянскими странами, приходится признать, что в ней даже лучше. В чём заслуга белорусской медицины, так и не реформированной по западному образцу.

Но и это ещё не всё. Данные по весенней смертности в Москве показывают, что карантин убил больше людей, чем вирус.

Всплеск смертности по сравнению с аналогичными месяцами последних лет налицо. Жертв вируса из них весьма малый процент: умирали не от него. Уже один запрет прогулок на свежем воздухе сразу должен был повысить смертность. А кроме него были и другие меры: ограничение доступа к лекарствам (очереди в аптеках и пр.), отмена плановых операций, скученность людей в квартирах. Добавим общий стресс от непрерывного нагнетания ужаса перед вирусом, что тоже не добавляет здоровья.

И тем не менее, несмотря на всё сказанное, человечество наступает на те же грабли, хотя не прошло и полгода. Оно вновь не то борется с ветряными мельницами, не то палит из пушки по воробьям. Объяснить происходящее можно тремя причинами: массовым безумием, мировым заговором или… сменой парадигмы развития человечества. Поскольку первое всё же не до конца очевидно, а второе слишком сомнительно, сосредоточимся на третьем варианте ответа.

В самом деле, кому выгодна истерия? Пресловутым транснациональным корпорациям, несущим гигантские убытки? Нет. Гибнет туристический бизнес, падает добыча нефти, огромные трудности у сферы услуг и особенно общепита. Перечислять можно бесконечно, но в плюсе разве что работники сферы доставки и фармацевты. По сравнению с остальными игроками это капля в море. Зато истерия выгодна информационщикам.

Человечество вступило в принципиально новую эпоху. Если всю его историю для прокорма одного человека, не занятого добыванием пищи (воина, управленца, учёного), требовались усилия нескольких человек, то сейчас ситуация обратная. Это событие – переход к принципу «один с сошкой, семеро с ложкой» – настолько масштабно по своим последствиям, что сравнимо только с неолитической революцией.

Теперь количество имеющихся у вас ресурсов (по крайней мере, в развитых странах их хватает на всех) не делает вас властителем жизни. Не делает вас таковым и сила – не позволяет правовая система. Единственный способ доминировать – информация. Тот, кто владеет ею и создаёт её – тот хозяин своих сограждан. Такое в той или иной степени было всегда. Но только сегодня, впервые в нашей истории, консолидированные силы промышленников и аграриев, не смогли сказать «стоп» информационщикам. Простое желание их к «продолжению информационного банкета» перевесило потери нефтяников, производителей айфонов и всех прочих производителей чего бы то ни было.

Да. Информационщики были в этой битве не одни. Многие игроки решали под шумок свои вопросы. Кто-то получал выгоду от падения цен не нефть. Кто-то от растущий цифрофизации экономики. Конечно, выросла доставка и сектор всякой интернет-развлекухи (последню, впрочем, можно отнести и к информационщикам). Во многих странах под шумок решались также чисто политические проблемы. Например, в России, в условиях падения уровня жизни и рейтинга властей, ковид является поводом для запрета митингов и акций. А Китай и США использовали вирусную истерию для обвинения друг друга во всех смертных грехах.

Всё это так. И, тем не менее, приход ковида – предзнаменование новой эпохи. Эпохи противостояния следящей пары антогонистов. Вместо пары капиталист-пролетарий или помещик-крепостной на сцену выходит новая пара. Тот, кто владеет информацией и тот, кто её потребляет. Добро пожаловать в новый мир.