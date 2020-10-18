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Колонка > Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Андрей Шахов
18.10.20 09:28
914
Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Из-за квалификации, а теперь и группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» активно переносит матчи в Киев, чтобы избежать разъездов. Конечно, это может аукнуться во втором круге, но пока киевляне руководствуются принципом «давайте переживать неприятности по мере из поступления». 

Пытались киевляне и с «Рухом» сыграть на НСК, но новичок УПЛ заартачился, отказался, так что это был первый матч киевского «Динамо» за пределами родного города в этом чемпионате.

Вроде бы ничего страшного, однако, если раньше динамовцы в большинстве своем из сборной возвращались без игровой практики, то сейчас, наоборот, пресыщенные ею, ведь в трех матчах за семь дней против топ-сборных они составляли основу команды Андрея Шевченко, сыграв за себя и за коронавирусных парней...

Казалось бы, в этой ситуации ждать нам на поле второй состав, но нет – отдых получили только сборники-легионеры: и Кендзёра, и Жерсон, и Вербич вышли лишь на замену, а в стартовом составе появились десять украинцев и один-единственный легионер – Карлос Де Пена (даже у соперника было больше иностранцев в стартовом составе!), который и открыл счет в матче. Так что динамовский состав выглядел очень даже привычно. Хорошо это или плохо?

То, что выиграли, и довольно уверенно – очень хорошо, но посмотрим, как это аукнется во вторник. Не ошибся ли Мирча, не дав отдых нашим сборникам?

В данный момент ответа на вопрос нет. Проблема в том, что за эти три недели «Динамо» предстоит сыграть семь матчей, в том числе три в Лиге чемпионов и с «Шахтером» в чемпионате. Без ротации тут всё равно никак не обойтись...

Допускаю, что на решение Луческу повлияло то, что два последних матча первая сборная играла в Киеве, и игроки избежали перелетов. Возможно, в памяти был сложный матч с «Десной» после сентябрьской паузы на игры сборных (0:0). В любом случае состав был близок к оптимальному, плюс к самой  игре во Львове динамовцы подошли очень серьезно.

Это принесло результат. Первый тайм в исполнении «Динамо» был очень хорош и, на мой взгляд, стал одним из лучших в этом сезоне. Киевляне могли рассчитывать на большее, чем банальные 1:0. А вот во второй половине им пришлось тяжелее. Палка о двух концах: с одной стороны лучше заиграли хозяева, действия которых преобразились, в том числе и благодаря тройной замене в перерыве, с другой стороны, что тоже ожидаемо, на игре действиях динамовцев, наверное, сказалась усталость. Тем не менее, даже во втором тайме преимущество киевлян было более чем заметно. Во всяком случае, ни одного по-настоящему острого момента у ворот Бущана не было, тогда как кипер новичка УПЛ выручил и после удара Буяльского в касание (пас Миколенко), и после тычка Супряги.

Так что очередной сильный матч в исполнении «Динамо», которое, несмотря на усталость, превосходило соперника во всех компонентах, в том числе и в скорости, очередная убедительная победа лидера чемпионата. Может быть, даже не столько по счету, сколько по игре.

Но впереди «Ювентус», и это гораздо серьезнее. Раненый зверь вдвойне опасен, а «Ювентус» ранен. Во-первых, потерей лидеров во главе с CR7, во-вторых, потерей двух очков в матче с новичком серии «А» «Кротоне» (1:1), в котором «Старая синьора» последние полчаса играла вдесятером.

Раненый зверь против зверя уставшего?

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Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев

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