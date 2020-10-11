Первая победа Германии

Извините, но так и не могу воспринимать Лигу наций всерьез. Для меня это турнир, который пытаются всучить, но который при этом окончательно запутал евроотбор, превратил в профанацию жеребьевку группового турнира.

Как такое возможно, когда до жеребьевки были известны три команды в одной группе, а четвертой должны была стать одна из двух сборных? При этом в нашей, украинско-голландско-австрийской группе всё свелось к тому: если румыны выиграют отбор, то к нам в группу попадут они, а если кто-то другой, то в группу попадет некто третий из другой корзины?..

Как такое возможно? Оказалось, что возможно, лишь бы на этом хорошие деньги зарабатывались.

Вдобавок первый розыгрыш Лиги наций вскрыл еще один нюанс. Выяснилось, что чем ниже у тебя корзина, тем больше шансов пройти на Евро! Как вы думаете, имели бы шанс сыграть на чемпионате Европы Грузия, Македония или Косово, играй они не в четвертой корзине, а в третьей?! Во-первых, они вышли в стык, во-вторых, там играют не с более сильными сборными, а друг с другом.

И пока Норвегия билась с Сербией, Словакия – с Ирландией, а Босния – с Северной Ирландией, грузины играли с белорусами, а косовары – с македонцами. А словенцы, которые посильнее будут и в рейтинге повыше, не попали никуда, поскольку не играли со слабейшими сборными, в отличие от трех вышеупомянутых.

Парадокс? По-моему, элементарная глупость!

К чему веду? Да к тому, что нашей сборной легче пробиться на Евро-2024 будет, играя не в Лиге «А» Лиги наций, а где-то пониже. Так что вылет, как это ни крамольно звучит, с одной стороны, лишит наших футболистов возможности сражаться с топ-соперниками, с другой, понизит сумму премиальных, которые получит федерация (но мы-то знаем, куда идут эти деньги), но при этом повысит шансы сборной Украины снова, уже четвертый раз подряд, попасть на чемпионат Европы. То есть все эти неудачи несут в себе и положительную сторону. Что, опять же, никак не украшает сам турнир!

Разумеется, никто не хочет проигрывать, занимать последнее место, вылетать. Но пример Грузии, Македонии с одной стороны, Норвегии, Ирландии, Боснии, Румынии – с другой, на мой взгляд, требует от УЕФА еще раз подумать о регламенте. Я бы, честно говоря, вообще бы отделил зерна от плевел и не превращал Лигу наций в Кубок Интертото для сборных, который и кубком-то не был, а просто давал победителям возможность играть в Кубке УЕФА. Отбор на чемпионаты мира и Европы отдельно, Лига наций – отдельно. Может, тогда и отношение к турниру было бы иным.

В это сложно поверить, но в субботу в Киеве сборная Германии одержала свою первую в истории победу в Лиге наций. В первом розыгрыше их не было, во втором она была добыта только в третьем туре против Украины, то бишь в седьмом для немцев матче турнира! И это не говорит о том, что Германия слаба. Это подчеркивает то, что она не относится серьезно к этому турниру. Она заняла последнее место в своей группе два года назад, но при этом спокойно прошла евроотбор. Да и выход Швейцарии в первый финал тоже показывает какую-то несерьезность топ-сборных.

Несмотря на шестиматчевую безвыигрышную серию в этом турнире, Лёв спокойно продолжает эксперименты с составом, что, по большому счету, не помешало ему спокойно деклассировать Украину в первом тайме. По статистике немцы владели мячом до перерыва 74% игрового времени (и это на чужом поле!), счет угловых был 0:3, ударов – 1:9, ударов в створ – 0:7. Если бы не отличная игра Георгия Бущана в воротах, уже в первом тайме всё было решено. Тем досаднее смотрится голевая ошибка нашего вратаря в начале второго тайма, когда Бущан не удержал мяч в руках и выпустил его прямо на соперника. 0:2.

Потом стало получаться получше, и в сравнении с первым таймом второй наши провели сильнее. Уже было три удара в створ, пять мимо (правда, за весь матч так и не выполнили ни одного углового), время владения мячом у немцев сократилось до 62% за тайм и 68-% за матч. Малиновский, который, увы, из-за перебора желтых карточек не сыграет с Испанией (и это огромная потеря), забил… Но ведь игра из двух таймов состоит!

Ну а ответ на вопрос, почему команда столь неудачно сыграла в первом тайме, на мой взгляд, лежит на поверхности. После 1:7 от Франции игроки вышли деморализованными, и только в перерыве Шевченко удалось их встряхнуть. Так что снова не могу не задать вопрос руководству нашей федерации: а так ли нужен был этот матч в Париже именно сейчас, перед играми с Германией и Испанией? Посмотрим, как будет с испанцами, но я считаю, что если бы не матч в Париже, наша команда могла бы рассчитывать хотя бы на ничью с немцами, и первый тайм сложился б совершенно иначе.

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