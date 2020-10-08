Франция – Украина: ждали рекорда, получили антирекорд!

Что ж, именно так, хотя где-то в глубине души боялись и что антирекорд состоится. В свете коронавируса у Панькива и Лунина в заявке на матч появился 45-летний Александр Шовковский, но на поле он так и не вышел, не побив возрастной рекорд.

Зато состоялся антирекорд, никогда ранее Украина не проигрывала больше, чем с разницей в четыре мяча, и никогда раньше не пропускала так много в одном матче. Грустным вышел дебют Бущана в воротах, Забарного в центре защиты, Конопли, Зубкова, а у Харатина вообще 1:11 в двух матчах за сборную! Фактически это был тот случай, когда ребят отправили на заклание.

Мало того, что состав далеко не сильнейший (Буяльский, Супряга, Тымчик, Зинченко, два вратаря, девять игроков «Шахтера», плюс не игравшие по решению тренера Караваев и Сидорчук («Мы должны держать в уме следующие матчи»)), так еще и против чемпионов мира!

Не, товарищеский матч с чемпионами мира – это круто! Но никак не перед двумя официальными играми с не менее крутыми сборными!

Очень боюсь, что сейчас посыплются камни в огород молодых ребят, на них начнут вешать всех собак и упрекать во всевозможных грехах. Очень боюсь, что они утратят уверенность в собственных силах, которую обрели благодаря победам киевского «Динамо» (можно продолжить «Десной», «Ференцварошем», но всё-таки четверо динамовцев вышли в старте, а еще двое – на замену).

Но в чем они виноваты? В том, что стали заложниками обстоятельств? В том, что «Шахтер» отпустил игроков в сборные Грузии и Израиля, а украинцев оставил у себя под предлогом карантина (знакомый написал, что видел выходящего из такси Марлоса – «Киев – большая деревня»).

Зачем вообще нужен был этот матч? Нам мало игр в субботу с немцами и во вторник с испанцами? Если этот поединок уже не состоялся в первоначальный срок, так неужели его еще раз нельзя было перенести, чтобы сборная (неважно в данном случае, количество больных и травмированных) не играла фактически за шесть дней с тремя такими монстрами – Францией, Германией и Испанией?

Какая получилась польза от этого матча?

Ладно, французы размялись, подняли настроение, а Украина? Перелет через пол-Европы туда, а потом обратно, возвращение в четверг, спешное восстановление, а в субботу новый матч. Настроение ниже плинтуса. Психологическое состояние, подозреваю, такое же. ЗАЧЕМ? С каким настроением эти ребята выйдут на НСК против немцев?

Больше всего в этой ситуации мне жалко тренеров, которым нужно будет приводить игроков в чувство. В первую очередь – Андрея Шевченко, которому это надо делать прямо сейчас, во вторую – Мирчу Луческу – ему это предстоит сделать на следующей неделе.

И очень хочется верить, что легендарный Андрей Николаевич, знающий вкус очень больших побед, и мудрый, опытный Мирча найдут нужные слова и поддержат молодых игроков, не по своей воле попавших в эту мясорубку, потому что впереди будет Лига чемпионов.