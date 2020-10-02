Горячая европейская осень для украинских команд

В четверг главные футбольные события происходили не столько на футбольных полях, сколько под крышей, в конференц-зале и зале заседаний европейского дома футбола в штаб-квартире УЕФА.

Хотя, конечно, драматичный выход «Милана» в групповой раунд Лиги Европы в серии из 24-х 11-метровых (игроки уже на второй круг пошли) с тремя упущенными матч-боллами у португальского «Рио Аве» не упомянуть не получается.

Лига чемпионов

Нашим клубам жутко не повезло со жребием. Что «Шахтеру» со второй корзины, что «Динамо» с третьей достался непробиваемый испанско-итальянский вариант.

У динамовцев это «Ювентус» и «Барселона», у «Шахтера» – «Реал» и «Интер», причем последний совсем недавно наколотил дончанам в полуфинале Лиги Европы пять безответных мячей. Соперники невероятно сильные, но, с другой стороны, когда еще молодым динамовцам доведется противостоять Криштиану и Лионелю, карьера которых, объективно говоря, уже на излёте? Когда еще киевские зрители смогут увидеть «Реал» и «Барсу», «Юве» и «Интер»?

Последнее предложение очень актуально. Дело в том, что УЕФА в четверг официально разрешил зрителям вернуться на трибуны и заполнить на матчах еврокубков и сборных не более 30% от вместимости стадионов. Понятно, что окончательное решение будут принимать местные власти и власти страны-хозяина, но до этого ведь даже в тех странах, где зрители ходили на поединки чемпионата (а в Европе таких уже большинство), вход на трибуны на матчи еврокубков оставался закрыт.

Пройти этот испанско-итальянский квартет, мне кажется, просто нереально, потому и предположу, что удел чемпиона и вице-чемпиона Украины в этом сезоне – борьба за третье место в группе. В этой борьбе, считаю, и у «Динамо», и у «Шахтера» есть шансы. Чемпиону повезло меньше: ему из последней корзины досталась гладбахская «Боруссия». Однако Гладбах пока явно не набрал форму, и в чемпионате страны еще не одержал ни одной победы.

«Динамо» же попался венгерский «Ференцварош». Это противостояние видится мне очень интересным, ведь самый титулованный клуб Венгрии тренирует легенда «Динамо» Сергей Ребров, а основными игроками команды являются два украинца – правый нападающий Зубков и опорный полузащитник Харатин (воспитанник «Динамо» выходил в стартовом составе сборной в Испании в матче Лиги наций).

Реброва после двух чемпионских титулов подряд возносят в Венгрии до небес, а после прохода «Мольде» и выхода в Лигу чемпионов фанаты, поддерживавшие команду из-за пределов стадиона, долго скандировали и пели имя главного тренера.

Так что интересно будет посмотреть не только за игрой двух легендарных клубов, не встречавшихся в еврокубках с памятного финала Кубка кубков 1975 года, но и за противостоянием двух сильных восточноевропейских тренеров, ведь и нынешнее «Динамо», и «Фради» стали тренерскими командами!

Лига Европы

Луганская «Заря» из последней корзины Лиги Европы не могла рассчитывать на легкую группу, но то, что ей в итоге попалось, вполне терпимо. «Брага», «Лестер» и АЕК.

«Лестер» – явный фаворит, а с остальными можно играть, тем более «Брагу» «Заря» уже разок проходила в квалификации Лиги Европы.

И здесь тоже будем ждать визита украинцев на родину. Центральный защитник Чигринский и полузащитник Шахов – основные игроки АЕКа, которые вышли в стартовом составе четвергового матча, в котором афинский клуб довольно неожиданно одержал волевую победу над обидчиком «Десны» немецким «Вольфсбургом» (АЕК проиграл первый тайм при незабитом пенальти, но во втором забил дважды, причем последний мяч в компенсированное время). Так что «Заре» вполне по силам в такой группе хотя бы побороться за второе место.

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