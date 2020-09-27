Разминка для «Динамо» перед самым важным матчем

Почти все команды, играющие в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если им не удалось перенести матч чемпионата, были готовы им пожертвовать, но дать отдохнуть ряду ключевых игроков.

Так поступил «Гент», проигравший дома 2:3 новичку чемпионата «Лёвену» (горели 0:3, ужасно играли в обороне, но потом реализовали два пенальти и могли сравнять счет).

Так поступило киевское «Динамо», сыгравшее без Караваева в защите и полностью поменявшее квинтет полузащитников по сравнению со стартовым составом матча в Бельгии, хотя Сидорчук и Шапаренко вышли на замену в перерыве, а Караваев – под конец матча.

Вот только Киев, в отличие от «Гента» очков не потерял. Одна из причин – слабая игра противника, другая очень быстрое удаление игрока закарпатского клуба, успевшего менее чем за четверть часа получить две желтые карточки. И хоть пенальти Вербич не реализовал (почему он бил, а не Цыганков?), преимущество в количестве игроков на поле не могло не сказаться.

Но главные ли это причины? У меня появилось ощущение, что после побед над «Шахтером», АЗ, «Гентом» игрокам вернулась та самая психология победителей, которая, казалось, улетучилась после последних неудач. Появилась уверенность в своих силах, которая никоим образом не превращается в самоуверенность.

Ребята понимают, что и как нужно делать, чтобы добиться результата.

Правда, на этот раз ничего и придумывать не пришлось. «Минай», сподобившийся всего лишь на пару атак с ударами за весь матч, своей пассивностью впереди давал динамовцам возможность проводить быстрые атаки, в которых они знают толк. К тому же проходной двор устроила ослабленная удалением Павлыша оборона.

Вспомните первый гол: да, классная комбинация, пас пяткой Супряги, на Андриевский-то вообще беспрепятственно ворвался в штрафную по самому центру и вышел один на один с вратарем. Или гол Цыганкова? Сначала был очередной проход по центру с обводящим ударом, а потом разве кто-то помешал Виктору с нескольких метров добить мяч, отскочивший от штанги?..

Так что, объективно говоря, для «Динамо» это была лишь разминка перед ответственным вторничным поединком. И хочется надеяться, что эта лёгкость победы над «Минаем», победа на поле «Гента», неудачи вице-чемпиона Бельгии на старте сезона не приведут к расслабленности, и в очередном самом важном матче мы увидим максимально сконцентрированных, собранных и дисциплинированных «бело-голубых», и тогда, уверен, «Гент» будет пройден.

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