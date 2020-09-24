«Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

Вот нисколько не сомневался в том, что «Динамо» сильнее «Гента», что главным было пройти АЗ. А уж когда «Гент» принялся менять тренеров после каждой второй неудачи (после двух поражений уволили Торупа, который сделал клуб вице-чемпионом, после двух поражений только уже в трех матчах уволили опытнейшего Бёлёни), и последние сомнения отпали. Плюс – травмы ключевых исполнителей.

И в «Динамо» далеко не все здоровы, особенно в обороне, но в «Генте» ситуация ничуть не лучше, из-за чего тренеру пришлось выпускать Безуса. Именно Романа, представляя «Гент» в «Футболе», я назвал слабейшим звеном в команде, что он успешно доказал.

Так что никакого удивления эта победа не вызвала. Более того, убежден, что при должном настрое и отдаче у «Динамо» не будет проблем и в ответном матче.

И всё-таки давайте повременим с поздравлениями по поводу выхода в Лигу чемпионов, хотя бы ради того, чтобы удача от команды не отвернулась.

Отметить же хочу не только успешный результат, но и классную игру «Динамо».

Мне очень понравилось, как «Динамо» начало встречу, когда разрывало соперников в контратаках, одна из которых привела к голу Супряги. Очень важно, что быстрые контратаки здорово сочетались с надежными действиями в обороне, и Забарный с Миколенко в центре защиты действовали, будто они не второй матч вместе проводят, а триста второй! Даже Караваев, которого я не раз критиковал, сыграл очень здорово и не только был надежен в обороне, но и в атаках принимал активное участие, в том числе и в голевой.

Второй же тайм и вовсе получился эталонным. И это не преувеличение.

Согласитесь, играя на поле соперника, не позволить команде уровня «Гента» (а это даже в нынешних реалиях не последняя команда из нечемпионского потока) ни разу пробить по твоим воротам – дорогого стоит.

Может быть, этот грубый фол Безуса на динамовской половине поля, за который он получил вторую желтую карточку, и связан именно с безысходностью? Не получается ничего; динамовцы читают мысли соперника, словно букварь, перекрывают все зоны...

В скорости, в тактике, в дисциплине, в исполнительском мастерстве «Динамо» превзошло «Гент». Единственное замечание в адрес Луческу: почему при том злополучном угловом Кляйндинста – высокого и мощного немецкого форварда с ростом под два метра держал Супряга, который в целом провел очень хороший матч?

Накануне комментировал с Юрием Калитвинцевым старый добрый поединок «Динамо» Валерия Васильевича Лобановского и венгеровского «Арсенала» из той самой, «полуфинальной», Лиги чемпионов, и Юрий Николаевич сказал, что Лобановский, давая задания игрокам, кому кого держать при стандартах у своих ворот, учитывал не только рост, но и вес футболистов. Супряга по росту уступает Кляйндинсту самую малость, но он гораздо легче. Плюс, возможно, из-за отсутствия навыков ведения такой борьбы в своей штрафной, украинец банально упустил немца.

Я понимаю, что на всех рослых игроков «Гента» Забарного, Сидорчука и Миколенко не хватает, но размен, согласитесь, вышел неравноценным.

К счастью, этот, на мой взгляд, единственный недочет не сказался на результате и, по большому счету, кроме стандартов, «Гент» ничего и не мог противопоставить «Динамо». Я думаю, что и не сможет в Киеве, и очень надеюсь, что, как и в Генте, так и в Киеве, динамовцы не станут опровергать мой оптимизм.

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