Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Колонка > «Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

«Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

Андрей Шахов
24.09.20 08:00
2082
«Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

Вот нисколько не сомневался в том, что «Динамо» сильнее «Гента», что главным было пройти АЗ. А уж когда «Гент» принялся менять тренеров после каждой второй неудачи (после двух поражений уволили Торупа, который сделал клуб вице-чемпионом, после двух поражений только уже в трех матчах уволили опытнейшего Бёлёни), и последние сомнения отпали. Плюс – травмы ключевых исполнителей.

И в «Динамо» далеко не все здоровы, особенно в обороне, но в «Генте» ситуация ничуть не лучше, из-за чего тренеру пришлось выпускать Безуса. Именно Романа, представляя «Гент» в «Футболе», я назвал слабейшим звеном в команде, что он успешно доказал.

Так что никакого удивления эта победа не вызвала. Более того, убежден, что при должном настрое и отдаче у «Динамо» не будет проблем и в ответном матче.

И всё-таки давайте повременим с поздравлениями по поводу выхода в Лигу чемпионов, хотя бы ради того, чтобы удача от команды не отвернулась.

Отметить же хочу не только успешный результат, но и классную игру «Динамо».

Мне очень понравилось, как «Динамо» начало встречу, когда разрывало соперников в контратаках, одна из которых привела к голу Супряги. Очень важно, что быстрые контратаки здорово сочетались с надежными действиями в обороне, и Забарный с Миколенко в центре защиты действовали, будто они не второй матч вместе проводят, а триста второй! Даже Караваев, которого я не раз критиковал, сыграл очень здорово и не только был надежен в обороне, но и в атаках принимал активное участие, в том числе и в голевой.

Второй же тайм и вовсе получился эталонным. И это не преувеличение.

Согласитесь, играя на поле соперника, не позволить команде уровня «Гента» (а это даже в нынешних реалиях не последняя команда из нечемпионского потока) ни разу пробить по твоим воротам – дорогого стоит.

Может быть, этот грубый фол Безуса на динамовской половине поля, за который он получил вторую желтую карточку, и связан именно с безысходностью? Не получается ничего; динамовцы читают мысли соперника, словно букварь, перекрывают все зоны...

В скорости, в тактике,  в дисциплине, в исполнительском мастерстве «Динамо» превзошло «Гент». Единственное замечание в адрес Луческу: почему при том злополучном угловом Кляйндинста – высокого и мощного немецкого форварда с ростом под два метра держал Супряга, который в целом провел очень хороший матч?

Накануне комментировал с Юрием Калитвинцевым старый добрый поединок «Динамо» Валерия Васильевича Лобановского и венгеровского «Арсенала» из той самой, «полуфинальной», Лиги чемпионов, и Юрий Николаевич сказал, что Лобановский, давая задания игрокам, кому кого держать при стандартах у своих ворот, учитывал не только рост, но и вес футболистов. Супряга по росту уступает Кляйндинсту самую малость, но он гораздо легче. Плюс, возможно, из-за отсутствия навыков ведения такой борьбы в своей штрафной, украинец банально упустил немца.

Я понимаю, что на всех рослых игроков «Гента» Забарного, Сидорчука и Миколенко не хватает, но размен, согласитесь, вышел неравноценным.

К счастью, этот, на мой взгляд, единственный недочет не сказался на результате и, по большому счету, кроме стандартов, «Гент» ничего и не мог противопоставить «Динамо». Я думаю, что и не сможет в Киеве, и очень надеюсь, что, как и в Генте, так и в Киеве, динамовцы не станут опровергать мой оптимизм.

Telegram-канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: Мирча Луческу, футбол, Лига чемпионов, ФК Динамо Киев, ФК Гент

Комментарии

Статьи

22.09.20 09:35

Криворожские шахтеры и виктимная болезнь пролетарcких протестов

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
24.09.20 08:00

«Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Динамо» по стилю игры напоминает «Атлетико», — болельщики «Гента» о предстоящем матче с киевлянами
23.09.20 15:36

«Динамо» по стилю игры напоминает «Атлетико», — болельщики «Гента» о предстоящем матче с киевлянами

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Польше рапортуют о создании первого в мире лекарства от коронавируса

В Польше рапортуют о создании первого в мире лекарства от коронавируса
24.09.20 09:09
2070
Последние новости
24.09.20 11:15

Папа Римский уже особо не скрывает свои антихристанские взгляды
24.09.20 11:00

Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси
24.09.20 10:58

Под Киевом завершился Фестиваль средневекового боя
24.09.20 10:51

Назван фрукт, который защитит организм от коронавируса
24.09.20 10:04

Курс гривны слегка укрепился. Надолго ли?
24.09.20 09:21

Мошенники в Украине придумали новый вид развода людей
24.09.20 09:09

В Польше рапортуют о создании первого в мире лекарства от коронавируса
Фото и Видео
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
В Одессе произошел странный инцидент со львами
В Одессе произошел странный инцидент со львами
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь
Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь
В Киеве прикрыли еще одну табачную точку
В Киеве прикрыли еще одну табачную точку
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.