«Динамо» – «Львов»: два состава – два результата

Есть у киевского «Динамо» одна нехорошая особенность, которая актуальна при любом тренере. Вспомните «Динамо» Валерия Лобановского второй половины 90-х. Там четко просматривался костяк команды человек из 14-ти. Но стоило выйти вместо игроков основы дублерам – Радченко, Косырину, Венглинскому, Герасименко, Яшкину, Кормильцеву, Серебренникову (неважно кто с кем и конкретно в какие годы играл), суть от этого не менялась. Даже полуторным составом «Динамо» одерживало уверенные победы. Но в последние годы грань между основой и резервом просматривается очень четко.

Причем, что удивительно: приходит новый тренер, хоть из Беларуси, хоть из Украины, хоть из Румынии, подпускает к основе нескольких игроков из ближайшего резерва, а некоторых, наоборот, из основы убирает в запас, и что мы видим...

В сэндвиче между матчами с АЗ и «Гентом» вполне естественным выглядело решение главного тренера дать ряду ведущих игроков передышку. Прежде всего, изменения коснулись середины поля, где не оказалось ни одного футболиста, с первых минут игравшего против АЗ.

Можно говорить о несыгранности, о том, что Вербич и Шепелев восстанавливались после травм, но служит ли всё это оправданием такой игры, которую «Динамо» показало в первом тайме? Разве Леднев не возил тот же «Львов» в прошлом сезоне, играя за «Зорю»?

Разве могли Вербич и Шепелев, которые были основными игроками при предыдущих наставниках, разучиться классно играть в футбол? Разве Андриевский в первом тайме напоминал того Андриевского, который выходил на замену, например, в матче за Суперкубок? Почему же в таком случае у этих ребят и команды в целом не получалось вообще ничего?

«Львов», который до этого влетел 0:4 в Ковалёвке, оставив ужасное впечатление, в первой половине, нанес больше ударов, чем «Динамо», которое, кажется, лишь раз попало в створ (Вербич)!

В перерыве вышли сразу четыре основных хавбека (Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский), и игра приняла совершенно другой характер! Динамовцы стали больше владеть мячом, лучше комбинировать, чаще угрожать воротам. Пошли опасные моменты, и они привели к голам. Даже когда львовяне сравняли счет, затолкав в прямом смысле мяч в ворота, на душе не было особенно стрёмно.

Если в первом тайме не ощущалась разница в классе команд и в возможностях игроков, то во втором было чувство, что рано или поздно динамовцы забьют.

Конечно, этот квартет хавов, переломивший игру, достоин всяческой похвалы. Особенно Шапаренко, который снова, как и против АЗ, был лучшим на поле. Он забил победный мяч, великолепно исполнив штрафной, он отдал ювелирную передачу Супряге, предварительно обыграв один в один защитника. Да вы даже на Супрягу посмотрите. В первом тайме его видно не было, а во втором он преобразился, заработав пенальти и забив последний мяч!

К слову, ситуация с Шапаренко прекрасно иллюстрирует, какое положительное влияние на молодого игрока оказывает тренерское доверие. Разве можно сравнить Шапаренко при Хацкевиче (за исключением того отрезка примерно двухлетней давности, когда он забивал в нескольких матчах подряд) и нынешнего, который летает по полю, выполняет большой объем черновой работы, но при этом и раздает, и забивает сам.

Но я считаю, что после игры со «Львовым» куда более актуальны не похвалы, а претензии. Почему отбывали номер те пятеро полузащитников, которые вышли на первый тайм? Почему (цитирую высказывания Луческу с официального сайта клуба) «они не играли в то, во что мы договаривались. Мы сами усложнили себе игру. Усложнили тем, что вышли на поле с уверенностью в победе в сегодняшнем матче. И допускали детские ошибки. Мы не играли так, как готовились к этому матчу, а больше занимались импровизацией на поле».

Для этих парней такие матчи шанс пробиться или вернуться в основу, а они так к нему отнеслись...

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