«Динамо» начинает с АЗов

Во-первых и во-вторых, и в-третьих – с победой!!!

Всё остальное отходит на задний план. Конечно, я ждал большего с точки зрения качества игры, причем это касается и АЗ. Но опять же на фоне успеха – это уже не столь существенно. Игра забывается, а результат остается!

Очевидно, что в первом тайме «Динамо» не доставило никаких проблем сопернику, нанеся лишь удар по воротам перед самым перерывом. Но у нидерландского клуба моментов ведь тоже не было, хотя, надо признать, что инициатива была у гостей.

И сейчас мы можем сколько угодно предполагать, как бы сложилась игра, если бы не грубейшая ошибка вскоре после возобновления игры опытнейшего игрока сборной Норвегии Мидтшё, обрезавшегося возле своей штрафной.

Лично я полагаю, что и после перерыва игра шла бы в том же ключе. Обе команды не рисковали, выжидали ошибку соперника, и ее допустил хав гостей, чем и воспользовались Буяльский с Жерсоном, который, опять же, на мой взгляд, был худшим в «Динамо» в первом тайме.

В перерыве говорил коллегам, что если уж менять так Родригеша. Вот только не на кого, а потому будет логично, если он продолжит игру. Продолжил! Забил! Этот гол и стал переломным.

После него «Динамо» с толком, чувством и расстановкой отошло назад, лишив АЗ простора и возможности проводить быстрые атаки. Форварды АЗ, которым явно не хватает игровой практики (один официальный матч за полгода, ведь чемпионат страны не был доигран), из-за чего они перестали забивать (в восьми контрольных поединках только четыре гола), увязли в оборонительных построениях киевлян, и не создали вообще ничего.

Момент с двумя перекладинами приключился уже на 88-й минуте при счете 2:0. И впору было восклицать: «Этого Стенгса хочет «Барселона»?! И это тот самый Боаду?!»

«Динамо» практически идеально сыграло в обороне, и тут я хочу отметить двух центральных защитников: совсем юного Забарного, для которого этот матч был первым на таком уровне и вообще первым в стартовом составе «Динамо», и Миколенко, который, казалось, за годы, проведенные в первой команде, мог забыть, как играть центральным защитником. Не забыл, и сам стал эталоном надежности, всячески помогая Забарному, который поначалу нервничал, что вполне естественно, а потом освоился и сыграл, как старожил, у которого за плечами с полсотни таких игр.

Конечно, игру «Динамо» никак нельзя назвать зрелищной. Ну и фиг с ней, со зрелищностью, когда есть результат, а в таких матчах нет ничего важнее его!

Такая тактика его приносит. Стиль, который показывает «Динамо» в матчах с сильными соперниками (Суперкубок с «Шахтером», этот матч), не радует глаз и без доли везения здесь не обходится, но обратите внимание, во-первых, как тактически грамотно сыграла команда, во-вторых, как отпахали игроки, в том числе те, кто раньше мог позволить себе недоиграть какой-то эпизод, недоработать, посчитать, что это не моё, и пусть другие этим занимаются.

Этот матч показал, что незаменимых действительно нет, и команда при должной организации игры, при верно подобранной тактике вполне может обойтись без, казалось бы, ключевых игроков.

А еще хочу отметить Колю Шапаренко, который, на мой взгляд, был лучшим в середине поля, успевал и в атаке, и в обороне, и наградой ему стал забитый мяч, после которого в победе «Динамо» уже не оставалось сомнений.

После жеребьевки писал, что, на мой взгляд, наша пара гораздо сильнее австрийско-бельгийской, и ее победитель пробьется в Лигу чемпионов. Я так и считаю, несмотря на все суеверия.

«Гент» со старта сезона уже дважды поменял тренера, уволив и Торупа, который привел команду ко второму месту в прошлом чемпионате, и Бёлёни, который возглавил команду после него и успел разругаться с лидерами, в том числе с нашим Яремчуком.

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