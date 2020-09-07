Испания – Украина: вот вам и высшая лига!

0:4 и особенно 0:3 после первого тайма – это очень много. Но я далек от того, чтобы посыпать голову пеплом и вопить: «Всё пропало, шеф! Всё пропало!». Очевидно, что Украина не в состоянии претендовать на первое место в группе, ее удел бороться за сохранение прописки в элите Лиги наций, а ее задача не стать последней в группе. Конечно, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом, но давайте всё-таки не терять опору под ногами.

Большинство из нас подняли носы к небу после побед в отборочной группе на Евро и в группе Лиги наций, после великолепного матча с Португалией, после великолепных побед над чехами, сербами и менее убедительной над швейцарцами. И мне кажется, что большинство болельщиков игроков, да и тренеры тоже не были готовы к такому щелчку по подставленному носу. И теперь вопрос в том, как успешно будет усвоен данный урок. Напомню, что на единственном нашем чемпионате мира урок в виде 0:4 от Испании в стартовом матче был усвоен гениально, и Андрей Шевченко тогда тоже оказался в роли ученика, только по другую сторону кромки футбольного поля.

Преимущество Испании было велико во всем. 25:4 – удары по воротам, 10:2 – удары в створ, 70% владения мячом против 30-ти, 9:2 – угловые. У испанцев 94% точных передач. У нас, правда, был игрок, все пасы которого оказались точны, но Роман Яремчук отдал их только восемь! Ни один игрок сборной Украины не отдал БОЛЕЕ пятидесяти пасов за игру. Ни один защитник или полузащитник стартового состава сборной Испании не отдал МЕНЕЕ 50-ти пасов за матч, а центральный защитник Пау Торрес сделал их 126…

Такое преимущество Испании говорит о том, что никакой внезапно сломавшийся Степаненко, никакие другие наши травмированные игроки не изменили бы ситуацию. Привезенный уже на второй минуте пенальти, который реализовал Серхио Рамос, фактически нокаутировал наших игроков, которые, сдаётся, забыли всё то, чему их учили на тренировках. Разумеется, я не знаю, какое задание давал игрокам и команде в целом Андрей Шевченко и его помощники, но почему-то мне кажется, оно не было таким плохим, как его исполнение. Все знали, что Испания будет играть через короткий пас и будет стараться моментально вернуть мяч себе после его потери. Даже сам Луис Энрике не скрывал, на какую игру нацеливает игроков.

В таком случае, почему Андрей Пятов занял третье место в команде по количеству передач, лишь на два паса отстав от лидера в нашей сборной по этому показателю? Не только потому, что он часто вводил мяч в игру после ударов по его воротам, которых было слишком много. Высокий прессинг Испании поджимал защитников, которые, дабы не потерять мяч, пасовали вратарю. При этом все знают, что ногами Пятов играет очень слабо. Вы думаете, Шевченко или Тассотти говорили защитникам, чтоб они играли через Пятова? Уверен, что нет. Но они играли, заодно, приводя к вратарю форвардов противника, и Пятов ошибался. 41 пас - 14 потерь! Каждый третий пас неточен! И это только у вратаря!

Ни один игрок сборной Украины не заслужил положительную оценку в этом матче. Да, лучше стало с выходом Сидорчука вместо дебютировавшего Харатина, но во многом потому, что Испания, обеспечив результат, играла не столь мощно. 17-летний Фати разрывал Тымчика, который был очень хорош со Швейцарией. Он заработал пенальти, который и стал определяющим, он стал самым юным автором гола за всю историю сборной Испании. Но Тымчику еще простительна неудачная игра, а вот Кривцов – самый опытный защитник этого состава - привез первые два гола. Он сбил Фати, он проиграл верх Серхио Рамосу. Два гола, которые и стали решающими...

Кстати, об опыте. Шесть игроков стартового состава сборной Испании до этого матча в сумме провели за нее аж восемь матчей (Пау Торрес, Регилон, Мерино и три форварда). И что, это как-то повлияло на их игру? На секундочку: на их счету гол, заработанный пенальти и два ассиста в первом тайме!

Так что не в опыте дело. В мастерстве!