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«Олимпик» – «Динамо»: а если бы Супряга забил всё?

Андрей Шахов
22.08.20 08:00
473
«Олимпик» – «Динамо»: а если бы Супряга забил всё?

Первый матч сезона... Куча травмированных игроков и больных игроков... Крупная победа…

Вроде бы всё замечательно, но давайте всё-таки не спешить с выводами и петь дифирамбы после одного матча. Тем более, матча со слабым противником. Мне очень не понравился «Олимпик», которому с такой игрой грозит борьба за выживание. Хотя опять же не хочу делать выводы по одному матчу, первому в сезоне. Но то, что я увидел, будь я болельщиком этой команды, меня бы никак не вдохновило.

Но всё-таки речь хочу повести о «Динамо». В пятницу я увидел то, что было видно уже в контрольных матчах. Команда старается играть быстро, в одно-два касание, футболисты двигаются не только с мячом, но и без него, открываются. Они стали не только более подвижными, но и более агрессивными. Стиль игры команды меняется. Он стал более заточенным на скоростные действия, на игру низом, на владение мячом, и неслучайно, в такой игре, как в родной стихии, чувствует себя вернувшийся из аренды Супряга. Если б он еще моменты реализовывал! А то из двух выходов один на один и двух ударов по пустым воротам он забил только один мяч. Подобный процент остается безнаказанным в матчах с командами уровня «Олимпика», но с более серьезными противниками такие промахи чреваты.

Говорят, что главное – наличие моментов, которое обязательно воплотится в голы. Буду только рад, но в этом матче его реализация оставляла желать лучшего, хотя заметно, что партнеры учатся использовать его скоростные качества. И это мне понравилось, ведь при предыдущих тренерах нападающий был как бы отдельным механизмом, зачастую работавшим вхолостую.

Понравился Буяльский, и хочется верить, что травма, полученная им в эпизоде, когда он отдал голевую передачу на Супрягу, не будет серьезной и не помешает ему сыграть во вторничной встрече за Суперкубок страны. И вообще понравилось, что ни один игрок не выпадал. Все сыграли на уровне: кто-то чуть лучше, кто-то – чуть хуже, но это несущественно.

Порадовало успешное возвращение в строй Цыганкова, который забил, выйдя на замену, и Жерсона, начавшего слабенько, но затем освоившегося и сыгравшего важную роль в обоих голевых атаках второго тайма.

Но, повторюсь, это сиюминутное впечатление, составленное по одной игре со слабым соперником, который слишком много позволял динамовцам в атаке и не нагружал динамовскую оборону. «Олимпик» проиграл во всех компонентах, на всех участках поля.

Я даже склонен посчитать этот матч разминкой. Разминкой, ибо впереди у киевлян куда более серьезные испытания с серьезными соперниками. Во вторник – Суперкубок с «Шахтером», а после перерыва на матчи сборных, который грозит «Динамо» огромными проблемами, поединок с «Десной», с которой «Динамо» в последнее время традиционно тяжело играет даже в товарищеских матчах, и старт в квалификации Лиги чемпионов. Вот по этим матчам уже можно будет судить о том, что хорошо, что плохо, что получается, что – нет.

Тэги: футбол, спорт, Чемпионат Украины, ФК Динамо Киев

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