Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Андрей Шахов
08.08.20 08:00
841
Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Еще до недавнего времени право считаться лучшим украинским легионером оспаривали два лидера сборной – Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Оспаривали как раз во многом из-за того, что были лидерами сборной (Ярмоленко, впрочем, им и остается), играли в европейских топ-клубах из топ-чемпионатов, да и легионеров было немного.

Но, по большому счету, у Коноплянки карьера за рубежом не задалась. В «Севилье» он хоть и сыграл в чемпионате в 32-х матчах, но больше половины из них начинал со скамейки запасных. В «Шальке» же у него только 57 игр в чемпионате за три сезона и лишь половину из них (30) он начинал с первых минут. Неудивительно, что с такими показателями он стал не нужен главному тренеру и вернулся в родной украинский чемпионат.

К сожалению, не лучшим образом складывается зарубежная карьера и у Андрея Ярмоленко. В Киеве ему удавалось избегать серьезных травм, и он регулярно принимал участие минимум в 80% сыгранных матчей, был безоговорочным лидером «Динамо», его лучшим бомбардиром. Стоило же ему перебраться за бугор, как травмы начали преследовать Андрея одна за другой. В Дортмунде он пропустил по этой причине три месяца на финише сезона, а едва перебрался в Лондон в «Вест Хэм», в чемпионат, который многие считают сильнейшим в мире, как уже осенью порвал ахилл и не играл более семи месяцев. В первом своем английском сезоне он сыграл только в девяти поединках, из которых лишь пять начал в стартовом составе. Да, забил в них два мяча, но, конечно, серьезнейшая травма полностью испортила впечатление от дебюта.

Увы, не удалось избежать травм Андрею и в этом сезоне. Даже двух. Да, самая серьезная из них (подколенное сухожилие) и близко не тянула на ту, что была осенью 2018-го, но Ярмоленко всё равно пропустил более двух месяцев и сыграл лишь в 60% матчей, причем из 23-х игр чемпионата только в десяти он появлялся с первой минуты. Несмотря на это, на счету Ярмоленко пять мячей (три в самом начале чемпионата, еще два уже после карантина, в июле) в последнем сезоне АПЛ, и лишь два футболиста в команде забили больше, чем воспитанник «Динамо». Получается, что на один забитый гол ему требовалось менее двухсот минут, и это второй показатель в команде!

Фанатское видео об Андрее Ярмоленко:

Из этого можно сделать вывод, что когда Ярмоленко играл, он играл хорошо и был одним из лучших в команде. К сожалению, это не так. Сейчас многие футбольные сайты ставят оценки игрокам за матч, причем выставляют эти оценки по ходу матча, меняя баллы в зависимости от того или иного удачного либо неудачного действия игрока.

Так вот, ни один из известных мне «оценочных сайтов» не поставил Ярмоленко выше, чем на 12-е место в команде, а популярный whoscored «засунул» его и вовсе на двадцатую позицию. Так что не всё в футболе соизмеряется лишь голами и ассистами, которых, к тому же у Ярмоленко в минувшем чемпионате был лишь один результативный пас.

Вдобавок и сам «Вест Хэм» при Ярмоленко играет не лучшим образом. Если в прошлом сезоне команда, которая по составу и финансовым возможностям вполне может бороться за место в Лиге Европы, финишировала в самой середине таблицы, на десятом месте, то в этом она долго шла в зоне вылета, меняла тренеров и лишь благодаря удачной игре на финише (восемь очков в последних четырех матчах) оторвалась от зоны вылета и закончила чемпионат 16-й.

Мнение болельщиков от игры Ярмоленко тоже разнится. Одним в него верят, другие считают «хрустальным» и хотят его продажи. Разнится оно и от матча к матчу. Сыграет удачно: его возносят до небес, сыграет слабо, а, к сожалению, Ярмоленко нестабилен, - подвергают критике. В последнем туре он забил (пускай и после рикошета), так что перед межсезоньем оставил о себе добрую память. Аналогична  и позиция журналистов, и даже мнение тренера. После успешного матча приводят мнение Мойеса, что Ярмоленко – один из наших ключевых игроков, после неудачного пишут, что «Вест Хэм» готов выставить его на трансфер.

Честно говоря, не знаю, сколько в этом правды, но очевидно, что на репутации Ярмоленко очень негативно отражаются серьезные травмы, которые он получал в каждом из трех последних сезонов, и если бы не они... Играть-то он не разучился, и время от времени, находясь в добром здравии, это доказывает. Но считаться лучшим нашим легионером он сейчас вряд ли может.

А кто тогда лучший? Об этом в следующий раз...

Читайте также: почему Андрей Лунин останется в «Реале»?

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, Андрей Ярмоленко, спорт, Англия, украинец, сборная Украины по футболу, Вест Хэм

Комментарии

Статьи

07.08.20 09:29

Первая война Т-64: Приднестровье, 1992 год

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
08.08.20 08:00

Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки
07.08.20 17:21

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы

Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы
08.08.20 07:48
786
Последние новости
08.08.20 10:18

В Луцке младенец впал в кому после прививки
08.08.20 09:36

Исследование 2000 близнецов указало на генетическую предрасположенность людей к расизму
08.08.20 07:48

Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы
08.08.20 00:30

Билл Гейтс предрек грандиозную мировую катастрофу. И коронавирус тут ни при чем
07.08.20 20:08

Шмыгаль назвал условие поставок воды в аннексированный Крым
07.08.20 19:19

Известной российской певице запретили въезд в Украину
07.08.20 19:00

Главные новости за 7 августа 2020 года
Фото и Видео
В Луцке младенец впал в кому после прививки
В Луцке младенец впал в кому после прививки
В Луцке младенец впал в кому после прививки
В Луцке младенец впал в кому после прививки
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.