Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Еще до недавнего времени право считаться лучшим украинским легионером оспаривали два лидера сборной – Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Оспаривали как раз во многом из-за того, что были лидерами сборной (Ярмоленко, впрочем, им и остается), играли в европейских топ-клубах из топ-чемпионатов, да и легионеров было немного.

Но, по большому счету, у Коноплянки карьера за рубежом не задалась. В «Севилье» он хоть и сыграл в чемпионате в 32-х матчах, но больше половины из них начинал со скамейки запасных. В «Шальке» же у него только 57 игр в чемпионате за три сезона и лишь половину из них (30) он начинал с первых минут. Неудивительно, что с такими показателями он стал не нужен главному тренеру и вернулся в родной украинский чемпионат.

К сожалению, не лучшим образом складывается зарубежная карьера и у Андрея Ярмоленко. В Киеве ему удавалось избегать серьезных травм, и он регулярно принимал участие минимум в 80% сыгранных матчей, был безоговорочным лидером «Динамо», его лучшим бомбардиром. Стоило же ему перебраться за бугор, как травмы начали преследовать Андрея одна за другой. В Дортмунде он пропустил по этой причине три месяца на финише сезона, а едва перебрался в Лондон в «Вест Хэм», в чемпионат, который многие считают сильнейшим в мире, как уже осенью порвал ахилл и не играл более семи месяцев. В первом своем английском сезоне он сыграл только в девяти поединках, из которых лишь пять начал в стартовом составе. Да, забил в них два мяча, но, конечно, серьезнейшая травма полностью испортила впечатление от дебюта.

Увы, не удалось избежать травм Андрею и в этом сезоне. Даже двух. Да, самая серьезная из них (подколенное сухожилие) и близко не тянула на ту, что была осенью 2018-го, но Ярмоленко всё равно пропустил более двух месяцев и сыграл лишь в 60% матчей, причем из 23-х игр чемпионата только в десяти он появлялся с первой минуты. Несмотря на это, на счету Ярмоленко пять мячей (три в самом начале чемпионата, еще два уже после карантина, в июле) в последнем сезоне АПЛ, и лишь два футболиста в команде забили больше, чем воспитанник «Динамо». Получается, что на один забитый гол ему требовалось менее двухсот минут, и это второй показатель в команде!

Фанатское видео об Андрее Ярмоленко:

Из этого можно сделать вывод, что когда Ярмоленко играл, он играл хорошо и был одним из лучших в команде. К сожалению, это не так. Сейчас многие футбольные сайты ставят оценки игрокам за матч, причем выставляют эти оценки по ходу матча, меняя баллы в зависимости от того или иного удачного либо неудачного действия игрока.

Так вот, ни один из известных мне «оценочных сайтов» не поставил Ярмоленко выше, чем на 12-е место в команде, а популярный whoscored «засунул» его и вовсе на двадцатую позицию. Так что не всё в футболе соизмеряется лишь голами и ассистами, которых, к тому же у Ярмоленко в минувшем чемпионате был лишь один результативный пас.

Вдобавок и сам «Вест Хэм» при Ярмоленко играет не лучшим образом. Если в прошлом сезоне команда, которая по составу и финансовым возможностям вполне может бороться за место в Лиге Европы, финишировала в самой середине таблицы, на десятом месте, то в этом она долго шла в зоне вылета, меняла тренеров и лишь благодаря удачной игре на финише (восемь очков в последних четырех матчах) оторвалась от зоны вылета и закончила чемпионат 16-й.

Мнение болельщиков от игры Ярмоленко тоже разнится. Одним в него верят, другие считают «хрустальным» и хотят его продажи. Разнится оно и от матча к матчу. Сыграет удачно: его возносят до небес, сыграет слабо, а, к сожалению, Ярмоленко нестабилен, - подвергают критике. В последнем туре он забил (пускай и после рикошета), так что перед межсезоньем оставил о себе добрую память. Аналогична и позиция журналистов, и даже мнение тренера. После успешного матча приводят мнение Мойеса, что Ярмоленко – один из наших ключевых игроков, после неудачного пишут, что «Вест Хэм» готов выставить его на трансфер.

Честно говоря, не знаю, сколько в этом правды, но очевидно, что на репутации Ярмоленко очень негативно отражаются серьезные травмы, которые он получал в каждом из трех последних сезонов, и если бы не они... Играть-то он не разучился, и время от времени, находясь в добром здравии, это доказывает. Но считаться лучшим нашим легионером он сейчас вряд ли может.

А кто тогда лучший? Об этом в следующий раз...

Читайте также: почему Андрей Лунин останется в «Реале»?

Канал автора ШАХ и ШАХ