Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Уверен, что одним из наиболее желанных кандидатов на должность главного тренера «Динамо» для многих болельщиков команды является легендарный нападающий, а потом и успешный тренер Сергей Станиславович Ребров. Все помнят, что под руководством Сергея Станиславовича «Динамо» дважды становилось чемпионом Украины (с тех пор этот титул клубу не покорялся), впервые в XXI веке играло в плей-офф Лиги чемпионов, что он выстроил (и она давала результат) клубную вертикаль, которую потом перестроил на свой лад (а можно считать, что и развалил) его преемник Александр Хацкевич.

И всё-таки, предположу, что Сергей Ребров не станет второй раз тренером фактически родного клуба. На то есть несколько причин.

1. Ребров зарекомендовал себя одним из самых успешных тренеров в Восточной Европе. Фактически он, Бьелица, работавший в загребском «Динамо», Трпишовски из пражской «Славии» сейчас три топ-тренера из этого региона. Но именно Ребров находится в выигрышном преимуществе перед конкурентами. Во-первых, он был классным игроком, зарекомендовавшим себя не только в родной стране, но и в Турции и даже в Англии, причем в отнюдь неслабом «Тоттенхэме». На секундочку: Ребров 9 раз выиграл в бытность игрока чемпионат Украины, становился чемпионом Турции и России, пробился в четвертьфинал чемпионата мира и полуфинал Лиги чемпионов. Кто из конкурентов может похвастаться такими достижениями? Во-вторых, если Трпишовски проявил себя как тренер только в родной Чехии, а Бьелица - в Хорватии, то тренер-Ребров стал чемпионом, причем двукратным, не только на родине, но и в Венгрии, а также был вице-чемпионом Саудовской Аравии, а про плей-офф Лиги чемпионов мы уже написали…

Ребров – очень амбициозный тренер и, уверен, что его амбиции распространяются дальше на запад, в более сильные, чем венгерский и украинский, чемпионаты. Учитывая его опыт игры в топ-лиге, успехи в восточноевропейских чемпионатах и понимание сути западного футбола, появление Сергея в топ-чемпионате не кажется невозможным. Более того, Сергей Станиславович сам говорил, что даже во время работы в «Динамо» у него было предложение из Англии, но не из топ-клуба.

2. Сергей Ребров вернул на самую вершину самый титулованный и популярный клуб Венгрии «Ференцварош». Под его руководством «Фради» дважды стали чемпионами страны, причем оба раза с солидным отрывом от конкурентов, хотя считает, что у главного его соперника «Фехервара» состав ничуть не слабее, если не сказать большего. В сезоне-2019/20 «Ференцварош» впервые после долгого перерыва пробился в групповой турнир Лиги Европы, где выступил очень неплохо. Да, он не вышел из группы, но шанс упустил только в последнем туре, а опередить московский ЦСКА – дорогого стоит.

Сейчас Ребров мечтает вернуть клуб в Лигу чемпионов. Ради этой цели «Ференцварош» уже осуществил три трансфера, выкупив в «Шахтере» нашего правого полузащитника Зубкова, подписав вратаря сборной Венгрии и талантливого албанца, который стал самой дорогой покупкой в истории клуба.

Реброва обожают болельщики «Фради», да и руководство «Ференцвароша», судя по всему, выполняет на раз просьбы тренера. У Реброва в «Ференцвароше» есть огромный карт-бланш и право на ошибку. Есть ли смысл Сергею всё бросать в столице Венгрии, где его боготворят? По-моему, ни малейшего.

3. Ребров уходил из более сильного «Динамо». Руководство клуба было готово дать ему время на строительство новой команды, в которой бы ключевую роль играли клубные воспитанники, но Ребров, будучи очень амбициозным тренером, хотел давать результат ежесезонно. Чтобы тягаться с «Шахтером» на тот момент, нужно было хорошее кадровое усиление на стороне. К сожалению, на тот момент финансовые возможности клуба не позволяли покупку дорогих исполнителей.

Собственно, по большому счету, диспозиция не изменилась и сейчас. Да, молодые выросли, обзавелись мышцами и опытом, Миколенко и Цыганков – новые лидеры команды, но, думаю, очевидно, что состав «Шахтера» всё равно заметно сильнее, а финансовые и, прежде всего, кулуарные, возможности клуба выше. Тогда какой смысл Реброву возвращаться в «Динамо» сейчас и начинать с нуля…

4. … Ведь даже выстроенной им вертикали уже не осталось? Вспомните, как в бытность Реброва-тренера мог в самом важной матче, против сильного соперника появиться резервист и сыграть так, будто он не дебютант, а старожил. Вспомните, как выходили Бурда, Тымчик или Чумак… Они знали, что им нужно делать, потому что работа в юношеских командах, в молодёжке шла по одной программе. Сейчас всё это придется выстраивать заново. А чтобы выстроить, снова нужно очень многое менять.

Речь не только о группе испанских тренеров, многие из которых уже нашли себе работу в другом месте. Вряд ли Сергей Станиславович, наблюдая за игрой «Динамо» с трибуны НСК, был доволен игрой, например, Шабанова и ряда других игроков команды. Но ведь они на контракте...

Поэтому боюсь, что нет... Реброва не будет, и кандидата нужно искать среди других тренеров.

ТГ автора ШАХ и ШАХ