Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске

9 июля 2020-го года был арестован Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. После его ареста в Хабаровске начались масштабные протесты, не утихающие по сию пору. Численность митингующих доходила до тридцати тысяч человек.

В связи с арестом губернатора и протестами необходимо отметить ряд важных вещей.

Во-первых, Фургал ничем принципиально не отличается от иных представителей власти. Многолетний депутат Государственной Думы, кстати, имеющий награду за «развитие парламентаризма». Дважды участвовавший в выборах губернатора. Связанный с различными видами бизнеса, как водится через родственников. Член ЛДПР, которая едва ли отличается от «Едра». Человек из девяностых, решительно ничем не отличающийся от большинства коллег по цеху, включая и самого Путина. И, тем не менее, жители края решительно встали на его поддержку.

Здесь важно отметить одну важную вещь. Россияне (и это видно уже не только на примере Хабаровска) созрели. Они уже морально готовы обменять шило на мыло. Несколько лет назад автор этих строк писал заметку под названием «Корыто, грабли и Навальный».

Вывод той статьи был прост: российская стабильность держится на полном корыте. Но как только корыто начнёт пустеть, россияне тут же отвернутся от Путина. И начнут искать глазами того, кто пообещает снова это корыто наполнить.

Корыто начало пустеть. Хабаровчане увидели Фургала, который решительно ничем не отличается от Путина, но сделал ряд популистских дел, создав картину перераспределения доходов от чиновников к рядовым гражданам.

Больше ничего хабаровчанам не потребовалось, они тут же влюбились в Фургала так же, как в начале нулевых влюбились в Путина. И здесь возникают грабли, качестве второй (после корыта) скрепы, на которой держится Стабильность.

Можно не сомневаться, следующим после Путина будет Путин, и совершенно не важно, как будет его фамилия, Фургал, Навальный или кто-то ещё. Чем занимался Путин в 1990-х, не волновало Россию пятнадцать лет назад. Чем занимался Фургал примерно в то же время – не волнует хабаровчан сегодня.

Отметим также, что протесты носят ярко выраженный антимосковский характер.

«Они забрали нашу рыбу и сделали цены как в Москве», – заявил на последнем митинге человек с мегафоном под оглушительные крики одобрения. Требуют судить в Хабаровске, а не в Москве. Заявляет об отданных Китаю территориях. «Наших территориях». Москва представляется людям из регионов огромной воронкой, куда уходят региональные средства. Пустеющее корыто вызывает призрак сепаратизма, исчезнувший было с приходом Путина и ростом уровня жизни. Но вот корыто пустеет – и призрак тут как тут.

И ещё один важный нюанс, так же напрямую связанный с корытом. Это обостряющаяся борьба внутри самой власти: им тоже перестало хватать корма на всех. И в ход, если надо, идёт компромат многолетней давности. Спрашивается, на всех ли мало-мальски влиятельных фигур в стране есть подобное? Можете не сомневаться. На всех. И если надо, скелеты посыплются из шкафов, как из рога изобилия. А если не надо – не посыплются и так и останутся пылиться в шкафах. Весь вопрос в том, кого рассыпающаяся вертикаль захочет слить, а кого – возвысить до уровня, например, преемника.

Кстати, вот и вечный ответ на вечный вопрос путинистов «кто, если не Путин». Объяснять, что таких Путиных вагон и маленькая тележка, мы уже устали. Вот пожалуйста: вынырнул из небытия Фургал. И подобных фургалов среди членов как «оппозиционных» партий, так и «партии власти» – море.

Из всего сказанного можно сделать простой вывод. Грядёт всеобщая фургализация страны. И время это ни для кого лёгким не будет.