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Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Дмитрий Факовский
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Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Американец Даррен Аронофски начал карьеру в кино рано и ярко: уже в 29 лет (в 1998 году) он дебютировал отличным малобюджетным артхаусом «Пи», а через два года подарил нам «наркоманский» шедевр на все времена «Реквием по мечте».

После этого режиссёр снял странный «Фонтан», скучный «Чёрный лебедь» и провалившийся на всех фронтах «Ной». Единственным стоящим фильмом Даррена Аранофски был, разве что, «Рестлер», но и его смотрели во многом из-за вернувшегося в большое кино Микки Рурка, который и вытащил всё на себе.

Но вот последняя картина режиссёра 2017 года «мама!» (mother!) приятно удивила. Стоит отметить, что Даррен Аронофски впервые со времён «Пи» и «Ноя» работал не только как режиссёр, но и написал сценарий к фильму, а также выступал его продюсером.

«мама!» – фильм-метафора, библейская притча. Обжёгшись на «Ное», попытавшись по-своему интерпретировать ветхозаветную историю, на этот раз Даррен Аронофски пошёл радикально иным путём, показав нам своё кинопрочтение Святого Писания через причудливую философскую историю с элементами хоррора.

Название фильма намеренно пишется с маленькой буквы, потому что главный герой в исполнении испанца Хавьера Бардема («Старикам тут не место», «Эскобар») тут – Бог. Отец и Творец. Именно его Имя пишут с большой буквы.

Бог вдыхает в наш мир жизнь, возрождая старый дом, где живёт вместе с мамой, которую играет американка Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Красный воробей»). В этом фильме мама – это земля. Вместе с Богом она преображает дом, который становится всё лучше день ото дня.

Но идиллия длится недолго. Вскоре в доме появляются первые люди (Адам и Ева) – отвратительная престарелая парочка, которая начинает всё переделывать на свой лад и всячески отравляет жизнь героине Дженнифер Лоуренс. Та, в свою очередь, сопротивляется – незнакомцам она не рада, но Бог встаёт на сторону гостей и защищает их.

После появляются новые люди – Каин и Авель, а потом – уже целые толпы незнакомцев, которые захватывают дом и понемногу разрушают его.

В конце, когда мама рожает своего первенца (Иисуса), герой Хавьера Бардема отбирает у неё малыша и отдаёт его восторженной толпе, которая случайно убивает ребёнка и съедает крошечное тельце.

Происходит Апокалипсис: люди убивают друг друга, а дом, после поджога мамы, сгорает. В нём гибнет и сама героиня. Бог вырывает её сердце и вновь вдыхает жизнь в дом. На следующее утро в нём просыпается мама.

Фильм мама!

Фильм Даррена Аронофски – вовсе не антихристианский и даже (несмотря на всю экранную жестокость) – не кощунственный. Однако его всё равно весьма холодно приняли и зрители (лишь 6,6 балла на IMDb), и критики (69% от рецензентов Rotten Tomatoes и всего 51% от аудитории). Замечу, что у нас (на «Кинопоиске») аудитория оценила фильм намного лучше – 7,1.

Почитав западные рецензии и комментарии, выяснилось, что одна часть недовольных, оказывается, думала, что «мама!» будет чёрной комедией или, как минимум, острой социальной сатирой, поэтому им просто было «не смешно». Хотя фильм снят весьма иронично.. Другие же привычно обвинили режиссёра в религиозной напыщенности.

На мой же вкус, «мама!» – лучший фильм Даррена Аронофски со времён двух его первых картин.

Тэги: кино, культура, Даррен Аронофски, мама!

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