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«Экстаз» Гаспара Ноэ: прекрасная смерть современной европейской культуры

Дмитрий Факовский
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«Экстаз» Гаспара Ноэ: прекрасная смерть современной европейской культуры

«Экстаз» (Climax) 2018 года Гаспара Ноэ – один из лучших европейских фильмов уходящего десятилетия. Сам 56-летний француз испанского происхождения является сегодня редким представителем по-настоящему концептуального кинематографа. Он снял менее десятка полнометражных фильмов, но каждый из них – это яркий культурный манифест.

Прогремев ещё в 2002 году с «Необратимостью», где в кадре якобы реально изнасиловали Монику Беллуччи, молодой режиссёр не бросился «на подряды» в Голливуд, а продолжал заниматься искусством в чистом виде, работая над короткометражками, выпустив свою следующую крупную картину «Запрещено к показу!» (которая, к слову, провалилась у зрителей и критиков) лишь через четыре года.

На мой взгляд, «Экстаз», несмотря на всю свою жестокость – самый адекватный и, скажем так, усреднённый фильм Гаспара Ноэ, который может посмотреть и понять даже человек, далёкий от артхауса и прочего современного авангарда.

Сюжет «Экстаза» – незамысловат. Вчерашние выпускники Академии современного танца во Франции собираются на гастроли в США и устраивают вечеринку в эту честь. Ребята танцуют и радуются жизни, пока один из присутствующих втайне от других не добавляет в сангрию, которую они пьют, ЛСД. После этого праздник превращается в кровавый смертельный трэш, а степень отмороженности происходящего нарастает с каждой секундой.

Изюминкой картины является то, что главные роли в ней играют не актёры, а профессиональные французские танцоры. Причём, как уверяет Гаспар Ноэ, это лучшие молодые ребята, собранные для проекта со всей страны.

Экстаз

Режиссёр щедро пускается и в операторские эксперименты: сцены снимали очень длинными кусками, а танцорам-актёрам была предоставлена практически полная свобода импровизации.

Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ

Когда же под конец фильма перевёрнутая камера начинает хаотично летать по замкнутому пространству, это уже не удивляет и выглядит, учитывая полностью поглотивший участников драмы и самих зрителей трип, вполне естественно.

Гаспар Ноэ говорил, что своим фильмом хотел показать «победившую над человеком стихию хаоса», но, учитывая деструктивную концепцию его предыдущих фильмов, можно предположить, что режиссёр замахивался на куда более глубокий посыл.

Начав свой путь в большом кино с садистского насилия над прекрасной Моникой Беллуччи, Гаспар Ноэ с не меньшим наслаждением расправляется в «Экстазе» над новой европейской культурой (в данном контексте очень характерно, что многие герои этой замечательной бойни – гомосексуалисты, лесбиянки и негры), которую олицетворяют молодые парни и девушки, преданные своим порокам – музыке и танцам, показывая всю жуткую красоту её гибели и даже заставляя нас получать от этого удовольствие.

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Тэги: фильм, кино, Франция, культура, Гаспар Ноэ

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