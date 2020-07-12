Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма

Случайно нашёл в сети классный фильм «Чёрный коп» (Black Cop) 2017 года. Картина канадца Кори Боулза в США была воспринята неоднозначно и даже в штыки, а у нас она и вовсе малоизвестна.

Зрители своими оценками (в районе 5 баллов из 10) похоронили её на «Кинопоиске» и IMDb. Фильм называли «затянутым» и «скучным», а темнокожего режиссера, снявшего ленту якобы не о родной Канаде, а, на самом деле, о США и американцах, обвиняли в расовой и социальной нетерпимости к белым.

Нередко в комментариях рядовой зритель просто вопрошал: «Что курил этот парень?!».

Отмечу, что полнометражный фильм вырос из одноимённой короткометражки 2016 года, и она на том же IMDb набрала высокую оценку 8,4.

При этом у критиков «Чёрный коп» был принят очень хорошо, собрав несколько фестивальных призов, а на Rotten Tomatoes картина получила сразу 82% (правда, аудитория также оценила её невысоко – 59%).

«Чёрный коп» – как раз тот фильм, когда следует довериться оценкам критиков, а не массового зрителя.

Я бы не сказал, что картина затянута или скучна: всего полтора часа хронометража (вместе с достаточно продолжительными титрами) пролетают достаточно динамично. Сюжет – небанален, манера съёмки – необычная, а ожидание развязки держит ровно до последней секунды, оставляя нам открытый финал. Да и много ли вы знаете фильмов о расизме в Канаде?

Сцены с монологами главного героя, снятые в артхаусной манере, вообще напоминают «Джокера». У этих фильмов, на мой взгляд, очень много общего, а Ронни Роу (канадец, известный по сериалам «Фирма и «Штамм») отыгрывает безумие не хуже Хоакина Феникса.

Ещё один фильм, аналогии с которым напрашивались во время просмотра «Чёрного копа», – «С меня хватит!» с Майклом Дугласом.

История же следующая: в полиции служит чёрный парень (его называют африканским канадцем – African Canadian), который ежедневно видит дискриминацию и насилие со стороны белых коллег по отношению к простым темнокожим; терпит их шутки и подколки; а однажды во время вечерней пробежки сам по ошибке попадает под пресс уличного патруля. При этом его презирают и сами негры.

Действовать парень решает радикально: он применяет необоснованное насилие к белым – начинает с полицейского, который прессует негритят, потом достаёт местных жителей (не самых бедных) – издевается над ними и избивает бедолаг. Свои действия он объясняет тем, что «хочет уважения». Всё это превращается в яростный гротеск.

Также в фильме (напомню, он вышел ещё в 2017 году) детально показывают движение Black Lives Matter. В конце картины главный герой снимает с себя полицейскую форму и присоединяется к уличному протесту. Впрочем, неясно, для чего... При этом режиссёр «Чёрного копа» подчеркивает, что протест этот – мирный.

«Чёрный коп» – качественная, но весьма специфическая социальная драма. И нет ничего удивительного в том, что простому белому американцу или канадцу она не понравилась. Нам же такое кино посмотреть будет весьма познавательно.