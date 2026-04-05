«Уклонист» — не причина, а симптом

Поздравляю в нашем уютном политическом заповеднике, где здравый смысл часто объявляют в розыск, а ирония — единственное доступное средство дезинфекции.

Сегодня разберемся с термином, который стал главным «хитом» украинского фейсбука, и почему очереди в ТЦК сейчас выглядят иначе, чем в феврале 2022-го.

Этимология «Ухилянта»: От юридического термина до народного звания...

Если вы думали, что это слово придумали маркетологи TikTok, то должен вас разочаровать. Термин «уклоняющийся» (уклоняющийся от исполнения обязанностей) имеет глубокие корни:

Советское наследие: В УК СССР статья за уклонение от призыва была классикой жанра.

Трансформация: Сегодня это слово прошло путь от сухого протокольного термина до агрессивного ярлыка. Теперь это и диагноз, и брань, и – по версии некоторых странных пиарщиков – даже «стиль жизни».

Когда это началось? Массовое употребление разразилось с началом активных мобилизационных мероприятий в 2023-2024 годах, когда государство решило, что «быть в речевом тренде» — это разделить общество на «котиков» и «уклончан».

Почему украинские мужчины не выстраиваются в очереди: Три кита скепсиса...

Давайте отложим белое пальто и взглянем на реальность без фильтров. Почему энтузиазм 2022 трансформировался в «спортивную ходьбу» от представителей ТЦК?

1. Эффект «Билет в один конец»...

В мировой истории войны обычно имели четкие термины или понятные ротации. В Украине же ситуация напоминает гостиницу «Калифорния»: зайти можно, а выйти (демобилизоваться) пока нет. Отсутствие четких сроков службы превращает мобилизацию в глазах гражданского в бессрочный отпуск в окоп, не вдохновляющий.

Кто виноват? Уклоняющийся или государство?

2. Справедливость как дефицитный товар...

Трудно мотивировать человека идти в бой, когда он видит в новостной ленте:

Очередной военком с виллой в Испании.

Сын депутата на благотворительном вечере в Монако.

«Экономическое бронирование», которое намекает, что жизнь имеет цену, и она вполне конкретна в гривнах.

Кто виноват? Уклоняющийся или государство?

3. Маркетинг страха vs Маркетинг уважения...

Вместо того чтобы продавать «армию как профессию» и «защиту дома», государственная машина иногда включает режим «охоты». А человек по своей природе — существо упрямое: когда его загоняют в угол, он начинает искать дыру в заборе, а не подписывать контракт.

Кто виноват? Уклоняющийся? Или государство?

То есть, государство должно было выполнить главную свою функцию по отношению к собственному населению, но не выполнило. А теперь разбрасывается исключительно обвинениями к гражданским, что они уклоняются, а к военным, что они не желают нести службу «нон-стоп» и быть военными «безлимитно».

Но... мы не уникальны...

Пока мы спорим, мир смотрит. На Западе политики с ужасом смотрят на наши дискуссии, потому что понимают: если завтра (не дай Бог) придется мобилизовать какого-то условного Ганса или Пьера, очереди в аэропорты будут длиннее очередей за новым iPhone.

Резюме: «Уклоняющийся» — это не причина, это симптом. Симптом того, что общественный договор требует срочного ремонта, а не просто новых штрафов, бусиков или в тюрьме. Из тюрьмы никто еще врага не одолевал.

Первоисточник