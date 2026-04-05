Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
«Уклонист» — не причина, а симптом

«Уклонист» — не причина, а симптом

Автор: Анатолий Яровед
05.04.26 11:29
257
Поздравляю в нашем уютном политическом заповеднике, где здравый смысл часто объявляют в розыск, а ирония — единственное доступное средство дезинфекции.

Сегодня разберемся с термином, который стал главным «хитом» украинского фейсбука, и почему очереди в ТЦК сейчас выглядят иначе, чем в феврале 2022-го.

Этимология «Ухилянта»: От юридического термина до народного звания...

Если вы думали, что это слово придумали маркетологи TikTok, то должен вас разочаровать. Термин «уклоняющийся» (уклоняющийся от исполнения обязанностей) имеет глубокие корни:

Советское наследие: В УК СССР статья за уклонение от призыва была классикой жанра.

Трансформация: Сегодня это слово прошло путь от сухого протокольного термина до агрессивного ярлыка. Теперь это и диагноз, и брань, и – по версии некоторых странных пиарщиков – даже «стиль жизни».

Когда это началось? Массовое употребление разразилось с началом активных мобилизационных мероприятий в 2023-2024 годах, когда государство решило, что «быть в речевом тренде» — это разделить общество на «котиков» и «уклончан».

Почему украинские мужчины не выстраиваются в очереди: Три кита скепсиса...

Давайте отложим белое пальто и взглянем на реальность без фильтров. Почему энтузиазм 2022 трансформировался в «спортивную ходьбу» от представителей ТЦК?

1. Эффект «Билет в один конец»...

В мировой истории войны обычно имели четкие термины или понятные ротации. В Украине же ситуация напоминает гостиницу «Калифорния»: зайти можно, а выйти (демобилизоваться) пока нет. Отсутствие четких сроков службы превращает мобилизацию в глазах гражданского в бессрочный отпуск в окоп, не вдохновляющий.

Кто виноват? Уклоняющийся или государство?

2. Справедливость как дефицитный товар...

Трудно мотивировать человека идти в бой, когда он видит в новостной ленте:

Очередной военком с виллой в Испании.

Сын депутата на благотворительном вечере в Монако.

«Экономическое бронирование», которое намекает, что жизнь имеет цену, и она вполне конкретна в гривнах.

Кто виноват? Уклоняющийся или государство?

3. Маркетинг страха vs Маркетинг уважения...

Вместо того чтобы продавать «армию как профессию» и «защиту дома», государственная машина иногда включает режим «охоты». А человек по своей природе — существо упрямое: когда его загоняют в угол, он начинает искать дыру в заборе, а не подписывать контракт.

Кто виноват? Уклоняющийся? Или государство?

То есть, государство должно было выполнить главную свою функцию по отношению к собственному населению, но не выполнило. А теперь разбрасывается исключительно обвинениями к гражданским, что они уклоняются, а к военным, что они не желают нести службу «нон-стоп» и быть военными «безлимитно».

Но... мы не уникальны...

Пока мы спорим, мир смотрит. На Западе политики с ужасом смотрят на наши дискуссии, потому что понимают: если завтра (не дай Бог) придется мобилизовать какого-то условного Ганса или Пьера, очереди в аэропорты будут длиннее очередей за новым iPhone.

Резюме: «Уклоняющийся» — это не причина, это симптом. Симптом того, что общественный договор требует срочного ремонта, а не просто новых штрафов, бусиков или в тюрьме. Из тюрьмы никто еще врага не одолевал.

Первоисточник

Тэги: война в Украине, уклонист

Комментарии

Статьи

