Этот 2023 год запомнится надолго...

За 30 лет в украинском бизнесе пришлось многое увидеть и пройти проверку во время различных кризисов. Но именно в этом году невообразимо разрушение войны и негативные финансово-экономические факторы быстро начали сходиться в одном месте.

Мы только вступили в начало большого системного кризиса не только в Украине, но и во всем мире. И, конечно, не все пройдут эти времена — новую эру перемен.

Поэтому для себя и своей семьи критически важно научиться правильно оценивать ситуацию, управлять своими деньгами, копить и приумножать в условиях крупного кризиса. Научитесь финансовой грамотности, пока не поздно, потому что во время кризиса можно, как опуститься на дно, так и круто разбогатеть.

Вот например, вспоминается конец 90-х и начало жирных нулевых лет (то есть на стыке эпох). В Украине в этим периоды из-за приватизации и коррупции заработаны наибольшие состояния. А теперь подрастающее поколение открыло огромное количество возможностей, которые уже используют в основном высшие чиновники для личного обогащения.

Ну и, наконец-то все задумались о пенсии в 18+, потому что пенсионная система во всем мире будет сворачиваться. Особенно в Украине: мы видим, как быстро заканчивается топливо для пенсионной пирамиды и она просто катится назад — к системе награждения только избранных.

Держитесь и находите новые источники дохода.

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