Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев

Как вам эти новые, скоро входящие в силу, дебильные нормы, когда даже банальное лекарство от давления будет только по Е-рецепту в аптеке отпускаться?

Похоже, что уже сделали все возможное чтобы медикаменты и медицина были менее доступны для населения.

Каждый раз когда надо будет купить таблетку или препарат от простуды вам надо будет отстоять очередь у врача, чтобы он выписал (или не выписал) рецепт.

В том же Киеве попасть к семейному врачу иногда занимает от недели и больше.

Сложно представить что происходит в регионах.

И это в военное время.

Слов нет.