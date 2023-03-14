Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Доллар США на свежих новостях об очередных вертолетных деньгах для вкладчиков «Silicon Valley Bank» и других обанкротившихся американских банков пошел вниз, т.е. ясно — будут спасать банки за счет государственных средств. Да, печатный станок — это неизбежно слабый доллар и дальнейший рост инфляции. Также стало совершенно очевидно, что в экономике чудес не бывает — ничем не ограниченная печать денег без обеспечения создает инфляцию, которая уничтожает потребительский спрос, реальный сектор и пирамиду долга.

Ко всему этому в очереди на банкротство в США еще 3 банка: после Signature Bank — это First Republic Bank, Pacific Westerns, Western Alliance.

Неудержимая печать денег, как мы видим, привела к масштабному стагфляционному кризису.

Но также в этом году Украине от Соединенных Штатов и стран ЕС вкрай необходимо не менее 39 млрд долл США, чтобы профинансировать только дефицит украинского бюджета, и еще 17 млрд долл США — для текущего восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Выдержит ли такое мощное давление наш национальный банковский сектор?

Кстати, немало моих знакомых инвестбанкиров считают, что с включением печатного станка начнется забег в рисковые активы, например, в крипту. Вкладчики банков будут досрочно забирать свои депозиты. Немало людей будут перекладываться в золото.

Теперь главное наше внимание будет приковано к тому, как при таких раскладах выйти с минимальными потерями из этого стремительно надвигающегося глобального финансового кризиса? Как не поддаться всеобщей панике и самостоятельно оценивать финансовую ситуацию в стране и мире?

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