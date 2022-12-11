Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ

Украинская власть хочет отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ, а ПЦУ спит и видит — как бы побыстрее туда вселиться. А где были все те, кто говорит, что Лавры «наши», когда их восстанавливали после разрухи и строили новые храмы и корпуса? И не только в Лавре, но и храмах и монастырях по всей Украине. Строившиеся и восстанавливавшиеся за счет прихожан УПЦ и силами мирян и духовенства УПЦ.

Есть ли хотя бы гривна ваших средств, ваших сил и заслуг там! Так может вам просто выгодно, чтобы мы строили. А вы потом спокойно отнимали?

С какого времени в стране можно забирать все, что вздумается? Или закона у нас нет уже?

Средства на восстановление давали прихожане УПЦ. И все монастыри и Лавры всегда принадлежали этой Церкви во время ее существования. И строились на средства верующих этой Церкви.

Да, верхнюю Лавру (Успенский Собор и часть остальных сооружений) помогало отстроить и правительство. Поэтому верхняя Лавра и по сей день относится к Заповеднику.

Но нижнюю Лавру (где сейчас и находятся монахи УПЦ) и часть Верхней отстраивали монахи, духовенство и верующие УПЦ. Граждане Украины. Имеющие такие же конституционные права и свободу, в том числе в выборе веры.

Запомните. Большинство из тех, кто кричит сейчас против УПЦ, когда это все кончится — эти же «идеологи», будут кричать о «попах на мерседесах» и поливать грязью уже самих ПЦУ и другие конфессии.

А все потому, что большинству из них не важна церковь и православие, и даже на саму украинскую церковь плевать. Большинство из них никогда не были в Церкви и ничего не знают о Церкви, ее учении и смысле Церкви.

Их действия это просто ненависть по отношению к УПЦ. Кто просто пиарится и ловит хайп на этой теме. Кто-то наслушался пропаганды, и даже не понимает реального положения вещей, и ничего не понимает о Церкви и ее значении. И смешивают ее с политикой и прочим. И 99% из них вы даже никогда не увидите в Церкви.

Верные УПЦ от этих действий и нападок на Церковь не будут меньше любить Украину, помогать и делать все для нашей победы. Потому что мы все украинцы, которые любят свою страну, больше многих лжепатриотов. И всегда будем любить и делать все для ее блага. Как и любим наш народ и людей.

Но выводы о действиях некоторых людей, которые в период войны вместо единения народа пытались его разъединить и спровоцировать религиозные конфликты, мы все сделаем.

В их сердцах нет Бога.

Как там «свободный народ свободной страны»? Хочется верить, что эти слова еще не пустой звук! И что наша Украина и наш народ будет действительно свободен и независим. И свобода людей будет главным признаком этого. В том числе и свобода вероисповедания.

А мы со своей Церковью и Богом будем всегда.

P.S. Фотографии Киево-Печерской Лавры. Какой она досталась монахам УПЦ. Нынешний ее вид и состояние это заслуга верующих и духовенства УПЦ, которые своими силами и средствами все это отстраивали.

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