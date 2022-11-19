Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри

В сентябре-октябре наш Фонд госимущества продал три спиртзавода за 400 млн грн или 10 млн дол. По три ляма за завод... Хватит обставить несколько улиц столбиками из нержавеющей стали... Плюс плитка и замена еще вполне годного асфальта.

В мусорную корзину бросили концепцию создания биотопливной компании на базе наших спиртзаводов. Их купили водочники и порежут на металлолом. Им нужна лицензия, а не биотопливо.

В полях на хранении гниет урожай и перспектива новой посевной туманна.

Внутренняя переработка никому не нужна.

Бизнес видит риски и не чувствует поддержки от государства.

Государство же полностью отдает тему структурной перестройки бизнесу.

Круг замкнулся, развития нет.

Трудно будет стране снять с себя причинно-следственную парализующую сеть...

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