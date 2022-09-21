Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Блоги > Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается

Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается

Автор: Владислав Михеев
21.09.22 20:26
137
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается

В Украину наконец-то потянулись те, кого называют «хозяевами денег» и «финансовыми Левиафанами». Речь идёт о Ларри Финке, возглавляющем крупнейшую финансовую структуру в мире — BlackRock.

Посудите сами: BlackRock — $10 триллионов, на втором месте аффелированный с ней Vanguard — $6,4 триллиона.

Для сравнения: ВВП США −20,92. Китая — 14,72. Германии — 3,8. В России — почти 1, 5 триллиона. Про Украину, чей ВВП по итогам 22 года упадет на 35 — 40% и говорить нечего. Будет всего лишь что-то около $100 млрд.

Понятно, что сравнивать ВВП страны и размер активов, находящихся под управлением инвестиционного фонда, некорректно. Но тут интересен порядок цифр сам по себе. Тем более, что триллионы «хозяев денег» это намного больше, чем любые гипотетические цифры. Потому что за ними стоит вполне конкретное управленческое влияние и доля в таких компаниях-гигантах как Apple, Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Amazon, Facebook, General Electric. В этом году Apple, например, стала первой в мире компанией, капитализация которой достигла $3 трлн.

Среди акционеров «хозяев денег» — Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs. Это финансовые монстры не уступающие BlackRock.

Размер депозитарных активов одного только JP Morgan — $23,5 трлн, размер активов под администрированием — $ 4,1 трлн, объем ежедневных транзакций — свыше $6 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн.

Мы имеем дело с глобальным финансовым спрутом, главных бенефициаров которого, в отличие от публичных менеджеров, установить можно только с головой уйдя в оголтелую и абсолютно неадекватную конспирологию... Но даже не впадая в нее, очевидно, что этот спрут контролирует если не все деньги мира, то можно точно говорить о «почти всех». Совокупно мировые инвестфонды оперируют примерно $77 трлн.

Кстати, «все деньги мира», это сколько? При подсчёте «совсем всего» получаются какие-то бессмысленные квадрильоны.

Но, вот, например, наличную денежную массу долларов ФРС в конце 2021 года оценивала всего в $6,4 трлн. А все золото мира — в $10,4 трлн. Если в долларовый эквивалент перевести наличные всех валют, получится около $80 трлн.

Подсчитать размер «всего» довольно сложно, но при этом, в принципе, все имеет свою цену. К примеру, стоимость Гренландии составляет около $1 трлн. Правда, гордая Дания пока не горит желанием её продавать. Наверняка без особых проблем можно сформировать ценник и в отношении Украины.

Неизвестно, о чем говорили на встрече в Киеве друг с другом президент Владимир Зеленский и глава BlackRock Ларри Финк. Однако известно, что ранее «хозяин денег» заявлял о безоговорочной поддержке Украины и объявлении финансово- экономической войны России. Кроме всего прочего, говорил он о конце эпохи глобализации, о глобальном перераспределении цепочек поставок, энергетическом переходе, хороших перспективах цифровых денег, прогнозировал повышение учетных ставок... Триггером многих глобальных процессов называл войну в Украине.

Интересно, что государства Финк считает не столь эффективными как корпорации. Поэтому именно последние должны, по его мнению, сыграть решающую роль в гармонизации нашего далеко неидеального мира. Для главы структуры, чья мощь превосходит большинство государств мира, вполне логичное заявление.

Что мог хотеть от Украины такой человек как Финк? Вариантов не много. Чем страна отличается от других инвестиционных активов? Да, ничем. А воюющая Украина сейчас — дешёвый, очень сильно недооцененный актив.

Что мог ожидать от такого человека как Финк Зеленский ? Денег, денег и ещё раз — денег! Иногда их ещё называют красивым словом инвестиции или не столь обворожительным — кредиты.

И тут возникает ключевой вопрос : поскольку ни один ресурс в современном мире не может быть ничейным, то кто-то в любом случае должен контролировать и извлекать прибыль из украинского ресурса.

В заключении немного конспирологии. Например, вы собрались купить квартиру, а там прописана пара-тройка ворюг и дебоширов. Конечно, вы номинальным собственникам скажете: сначала выпишите отсюда этих шлемазлов, иначе денег не дам!

И вот респектабельный «хозяин денег» приходит покупать Украину и что он видит? Он видит, как в ней копошатся какие-то, по мировым меркам, бомжи. И их по неразумию своему народ почему-то считает олигархами и «хозяевами Украины». Значит, нужно провести предпродажную подготовку...

И тут в Буковель, аккурат накануне визита Финка, к мирно посапывающему в джакузи Игорю Валерьевичу врывается НАБУ и отбирает у него все личные гаджеты. При этом претензий ни к Зеленскому, ни к другим представителям украинского государства у Коломойского быть не может. Просто потому, что НАБУ управляется людьми за пределами украинского государства.

Как говорил покойный Михаил Сергеевич, процесс пошёл... И это хорошо. Лучше продать дом пусть по заниженной, но рыночной цене, чем отдать его на разграбление украинским дебоширам или российским освободителям. Не идеальный выход? Но другой альтернативы, по большому счету, у Украины просто нет.

На этом, собственно, у меня все.

Первоисточник

Тэги: Игорь Коломойский, конспирология, НАБУ, BlackRock, Ларри Финк

Комментарии

Статьи

21.09.22 20:00

Из-за войны 40% украинцев остались без работы, а 98% сталкиваются с проблемами при трудоустройстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Мировая экономика погружается в кризис. ФРС США снова повысила ставку
21.09.22 21:34

Мировая экономика погружается в кризис. ФРС США снова повысила ставку

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.09.22 17:00

На Ровенщине после попытки захвата сторонниками ПЦУ опечатали храм УПЦ
21.09.22 16:55

Россиян и белорусов отстранили от соревнований по любимому виду спорта Путина
21.09.22 16:40

Управделами УПЦ рассказал, как нужно относиться к Богу
21.09.22 16:29

В Украине таки решили ввести добровольный воинский учет женщин
21.09.22 16:20

Управделами УПЦ рассказал о значении праздника Рождества Пресвятой Богородицы
21.09.22 16:07

Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, — Зеленский
21.09.22 15:48

В Украине вернули акцизы на топливо
21.09.22 15:37

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ встретили первый праздник богослужебного года - фоторепортаж
21.09.22 15:31

Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья
21.09.22 14:51

В МВД рассказали, сколько призывников в РФ удастся мобилизовать в первую волну
21.09.22 16:07

Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, — Зеленский
21.09.22 15:31

Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья
21.09.22 13:12

В России зреют массовые акции протеста. Людей призывают жечь военкоматы
21.09.22 12:12

Россияне пытаются спешно покинуть страну
21.09.22 11:13

Украинцев предупредили о скорых заморозках
21.09.22 09:44

Путин открыто угрожает Западу применением ядерного оружия: «Это не блеф!»
21.09.22 09:19

Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября и назвал часть украинских земель «Новороссией»
20.09.22 16:23

«Референдума» захотели и на оккупированной части Запорожской области
20.09.22 15:59

В разведке рассказали, как долго российская армия еще может воевать
20.09.22 15:35

В «ЛДНР» и в оккупированной Херсонщине определились с датами «референдумов»
16.09.22 13:16

Папа Римский жестко наехал на страны Запада
15.09.22 15:20

Ученые сделали скандальное заявление о происхождении коронавируса
16.09.22 13:25

Вручена Шнобелевская премия-2022
16.09.22 12:33

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Украине
15.09.22 15:48

Законопроект «О медиа» угрожает свободе слова в Украине, - заявляет Американский комитет защиты журналистов
15.09.22 11:33

Уже в ближайшие дни в Украине может пойти снег
16.09.22 15:35

В Бердянске ликвидирован «замглавы администрации» Олег Бойко и его жена, которые готовили «референдум»
15.09.22 09:56

Генсек ООН сделал тревожное заявление по войне в Украине
16.09.22 12:58

В Луганске прогремел взрыв в кабинете «генпрокурора». Он ликвидирован
16.09.22 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже более 54 тысяч солдат
Фото и Видео
Появилась новая серия «Масяни» о войне в Украине
Появилась новая серия «Масяни» о войне в Украине
Появилась новая серия «Масяни» о войне в Украине
Появилась новая серия «Масяни» о войне в Украине
Ребров согласился возглавить сборную Украины
Ребров согласился возглавить сборную Украины
Появилось видео эпичного снегопада в Карпатах
Появилось видео эпичного снегопада в Карпатах
Кулеба заявил, что Украине нужно больше оружия для войны с Россией
Кулеба заявил, что Украине нужно больше оружия для войны с Россией
Трюдо вляпался в скандал на фоне похорон Елизаветы II
Трюдо вляпался в скандал на фоне похорон Елизаветы II
Популярный мексиканский блогер устроил ДТП с шестью трупами
Популярный мексиканский блогер устроил ДТП с шестью трупами
Сбой в iPhone 14 при использовании камеры огорчил пользователей
Сбой в iPhone 14 при использовании камеры огорчил пользователей
В Киеве маршрутка попала в ДТП. Травмированы 23 человека
В Киеве маршрутка попала в ДТП. Травмированы 23 человека
Американцы создали интерактивную карту первых 200 дней войны в Украине
Американцы создали интерактивную карту первых 200 дней войны в Украине
Гимнастка рухнула с огромной высоты во время выступления в цирке
Гимнастка рухнула с огромной высоты во время выступления в цирке
fraza.com
Новости блогосферы
17.09.22 15:55

Дерибан и междусобойчик как основа украинского кинопроизводственного процесса
16.09.22 15:39

Палатка в квартире - корейский лайфхак для сохранения тепла
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.