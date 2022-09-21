Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается

В Украину наконец-то потянулись те, кого называют «хозяевами денег» и «финансовыми Левиафанами». Речь идёт о Ларри Финке, возглавляющем крупнейшую финансовую структуру в мире — BlackRock.

Посудите сами: BlackRock — $10 триллионов, на втором месте аффелированный с ней Vanguard — $6,4 триллиона.

Для сравнения: ВВП США −20,92. Китая — 14,72. Германии — 3,8. В России — почти 1, 5 триллиона. Про Украину, чей ВВП по итогам 22 года упадет на 35 — 40% и говорить нечего. Будет всего лишь что-то около $100 млрд.

Понятно, что сравнивать ВВП страны и размер активов, находящихся под управлением инвестиционного фонда, некорректно. Но тут интересен порядок цифр сам по себе. Тем более, что триллионы «хозяев денег» это намного больше, чем любые гипотетические цифры. Потому что за ними стоит вполне конкретное управленческое влияние и доля в таких компаниях-гигантах как Apple, Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Amazon, Facebook, General Electric. В этом году Apple, например, стала первой в мире компанией, капитализация которой достигла $3 трлн.

Среди акционеров «хозяев денег» — Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs. Это финансовые монстры не уступающие BlackRock.

Размер депозитарных активов одного только JP Morgan — $23,5 трлн, размер активов под администрированием — $ 4,1 трлн, объем ежедневных транзакций — свыше $6 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн.

Мы имеем дело с глобальным финансовым спрутом, главных бенефициаров которого, в отличие от публичных менеджеров, установить можно только с головой уйдя в оголтелую и абсолютно неадекватную конспирологию... Но даже не впадая в нее, очевидно, что этот спрут контролирует если не все деньги мира, то можно точно говорить о «почти всех». Совокупно мировые инвестфонды оперируют примерно $77 трлн.

Кстати, «все деньги мира», это сколько? При подсчёте «совсем всего» получаются какие-то бессмысленные квадрильоны.

Но, вот, например, наличную денежную массу долларов ФРС в конце 2021 года оценивала всего в $6,4 трлн. А все золото мира — в $10,4 трлн. Если в долларовый эквивалент перевести наличные всех валют, получится около $80 трлн.

Подсчитать размер «всего» довольно сложно, но при этом, в принципе, все имеет свою цену. К примеру, стоимость Гренландии составляет около $1 трлн. Правда, гордая Дания пока не горит желанием её продавать. Наверняка без особых проблем можно сформировать ценник и в отношении Украины.

Неизвестно, о чем говорили на встрече в Киеве друг с другом президент Владимир Зеленский и глава BlackRock Ларри Финк. Однако известно, что ранее «хозяин денег» заявлял о безоговорочной поддержке Украины и объявлении финансово- экономической войны России. Кроме всего прочего, говорил он о конце эпохи глобализации, о глобальном перераспределении цепочек поставок, энергетическом переходе, хороших перспективах цифровых денег, прогнозировал повышение учетных ставок... Триггером многих глобальных процессов называл войну в Украине.

Интересно, что государства Финк считает не столь эффективными как корпорации. Поэтому именно последние должны, по его мнению, сыграть решающую роль в гармонизации нашего далеко неидеального мира. Для главы структуры, чья мощь превосходит большинство государств мира, вполне логичное заявление.

Что мог хотеть от Украины такой человек как Финк? Вариантов не много. Чем страна отличается от других инвестиционных активов? Да, ничем. А воюющая Украина сейчас — дешёвый, очень сильно недооцененный актив.

Что мог ожидать от такого человека как Финк Зеленский ? Денег, денег и ещё раз — денег! Иногда их ещё называют красивым словом инвестиции или не столь обворожительным — кредиты.

И тут возникает ключевой вопрос : поскольку ни один ресурс в современном мире не может быть ничейным, то кто-то в любом случае должен контролировать и извлекать прибыль из украинского ресурса.

В заключении немного конспирологии. Например, вы собрались купить квартиру, а там прописана пара-тройка ворюг и дебоширов. Конечно, вы номинальным собственникам скажете: сначала выпишите отсюда этих шлемазлов, иначе денег не дам!

И вот респектабельный «хозяин денег» приходит покупать Украину и что он видит? Он видит, как в ней копошатся какие-то, по мировым меркам, бомжи. И их по неразумию своему народ почему-то считает олигархами и «хозяевами Украины». Значит, нужно провести предпродажную подготовку...

И тут в Буковель, аккурат накануне визита Финка, к мирно посапывающему в джакузи Игорю Валерьевичу врывается НАБУ и отбирает у него все личные гаджеты. При этом претензий ни к Зеленскому, ни к другим представителям украинского государства у Коломойского быть не может. Просто потому, что НАБУ управляется людьми за пределами украинского государства.

Как говорил покойный Михаил Сергеевич, процесс пошёл... И это хорошо. Лучше продать дом пусть по заниженной, но рыночной цене, чем отдать его на разграбление украинским дебоширам или российским освободителям. Не идеальный выход? Но другой альтернативы, по большому счету, у Украины просто нет.

На этом, собственно, у меня все.

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