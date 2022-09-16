Корейский лайфхак для сохранения тепла - туристическая палатка в квартире

Удивительный лайфхак. Пожалуй пригодится: палатки внутри квартир. Это новая корейская мода. Они помогают сохранить тепло ночью и сэкономить электричество.

Пользователи палаток утверждают, что уменьшили расходы на отопление почти наполовину.

Неизвестно, кому пришла в голову эта замечательная идея, но все сразу уловили ее практическое содержание. Люди ищут недорогие способы согреться, и в этом им пригодятся палатки. Целые семьи спят внутри палаток в своих домах, чтобы сохранить тепло. Некоторые из них даже поместили палатки поверх кроватей, а есть и такие, которые используют палатку не только для сна, но и для того, чтобы смотреть телевизор. Они установили его посреди гостиной, и в нем постоянно поддерживается температура добрых 26 градусов. Хотя в гостиной прохладно.

Особенно довольны дети, эти известные любители палаток и разных домиков. И хотя температура на улице минус десять градусов, дома уютно и комфортно.

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