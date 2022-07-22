В ближайшие дни цены в Украине поднимутся на 25-30%

По курсу НБУ (Национальный банк Украины с 21 июля 2022 года официальный курс доллара к гривне на 25% (!) до 36,5686 грн/доллар. — ред.). Единственное, что я могу сказать.

Если вы что-то из импортных товаров и так и так планировали купить в ближайшее время:

— бытовая химия,

— косметика,

— импортное лекарство,

— топливо,

— бытовая техника.

Лучше будет это сделать прямо сейчас.

Ближайшие часы — именно то время, когда вы еще можете успеть сделать это по ценам вчерашнего дня.

Потому что.

Сейчас, когда у украинского бизнеса почти отсутствует запас прочности, реакция на действия НБУ будет мгновенной — все импортные товары в магазинах в ближайшие дни поднимутся в ценах на 25-30%. За ними поднимутся в стоимости и товары украинского производства, где присутствует составляющая импортного сырья и импортных комплектующих.

Это только вопрос времени на переоценку.

А учитывая, что большинство товаров общего пользования и бытовой корзины — импортные, это будет достаточно ощутимо по чекам в магазинах.

Логика импортеров проста.

Продав товар сегодня по курсу 29.5, завтра по курсу 36 просто не хватит гривны чтобы купить этот импортный товар снова.

И когда вам тупые комментаторы в ФБ говорили, что импортеры и так и так считали по 40 — это был миф и не правда.

Абсолютное большинство импортеров покупало валюту по 29.5, уплачивало фрахт по 29.5, уплачивало налоги из расчета 29.5 и затем по этому же курсу продавали этот товар украинским потребителям.

Решение НБУ понятно. Поэтому просто воспользуйтесь последней возможностью купить что-то важное со скидкой 25%.

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