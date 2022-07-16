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Блоги > Что происходит с инфляцией в Украине, ЕС и США, и чем это аукнется?

Что происходит с инфляцией в Украине, ЕС и США, и чем это аукнется?

Автор: Александр Гончаров
16.07.22 09:10
105
Что происходит с инфляцией в Украине, ЕС и США, и чем это аукнется?

В последние два дня вышли данные по инфляции за июнь текущего 2022 года в США и Евросоюзе, а немного ранее НБУ сообщило об уровне потребительской инфляции в Украине. Так что теперь самое время во всём трезво и спокойно разобраться.

Конкретно: раз, два, три.

1. Данные по инфляции в США оказались хуже ожиданий: потребительская инфляция в США выросла до самого высокого годового уровня за более чем четыре десятилетия с 1981 года, в частности, цены в США в июне выросли на 9,1%! Ежемесячный рост индекса потребительских цен в Штатах был максимальным почти за 17 лет. Рекордная инфляция в Америке фактически утопила в крови фондовый рынок и криптовалюты. Ну, а после выхода отчета о потребительских ценах в Соединенных Штатах инверсия кривой доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями США достигла наибольшей точки с 2000 года — спред доходности упал до −24 б.п. (напомню, инверсия — это рыночная ситуация, при которой доходность по долгосрочным облигациям падает ниже, чем по краткосрочным и является индикатором надвигающейся рецессии).

2. В еврозоне ведущие аналитики также ожидают рекордно высокую инфляцию — в среднем 7,6% за 2022 год. В целом в Евросоюзе эксперты прогнозируют рост цен на 8,3% — вместо весеннего прогноза Еврокомиссии на уровне 6,8%. На фоне таких устрашающих показателей для стран ЕС евро добрался до паритета с долларом США. И теперь приходится признать, что с начала этого 2022 года евро потерял до 20% стоимости. Причем, это не предел и евро вскоре может пойти еще ниже, а ведь девальвация — это прямое обеднение населения. Также приходится признать: с учетом торгового дефицита Германии она уже не сможет тянуть на себе южные страны ЕС, учитывая промышленную инфляцию у неё в размере рекордных 36% и тот факт, что в ФРГ зафиксирован рекордный уровень продовольственной инфляции за всю историю наблюдений.

3. По оценке аналитиков Нацбанка, в Украине потребительская инфляция в июне 2022 года ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Рекордный рост цен всем украинцам очевиден, поэтому не буду повторять хорошо известное всем вам, друзья.

Вышеприведенные цифры и факты говорят о том, что украинские рынки ждет ускорение инфляции в гривне. Вероятнее всего, не только валютный, но и потребительский рынки очень жестко отреагируют на эти ожидания.

Удорожание жизни, вызванное высокой инфляцией и рекордной стоимостью энергоресурсов, стало серьезной проблемой для многих стран. Словом, если сейчас американцам и европейцам не удастся утихомирить этот процесс, то все это будет похоже на цунами.

Первоисточник

Тэги: экономика, инфляция

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