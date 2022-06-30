Остров Змеиный vs Калининград

Смею предположить, что сегодняшний уход российских войск с острова Змеиный под предлогом «В качестве шага доброй воли» — означает не что иное, как размен по позициям. РФ покидает Змеиный, ЕС разблокирует Литву для прохождения санкционных товаров в/из Калининграда. О чём появилась вчера информация в Reuters: «Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Европейские чиновники склоняются к соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой».

Говоря шахматной терминологией — размен фигур. В ситуации со Змеиным все СМИ трубили о стратегическом значении острова. В ситуации с Калининградом и Литвой, тоже, что мол мы разберёмся с Литвой.

По итогу: в РФ будут рассказывать о том, какая они «сила-мощь, ЕС дрогнуло», а в Украине — о победе. А в ЕС — считать деньги от профита продажи украинского зерна, не дав стать главной в этом процессе Турции (хотя, и они в накладе не останутся).

Кто-то славу пожинает, кто-то — дензнаки...

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