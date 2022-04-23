Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

К вопросу о том почему Ватикан вдруг начал дистанцироваться на официальном уровне от Украины и заявлять о том, что в мире существуют и другие конфликты, а в Украине Ватикан не поддерживает никакую из сторон.

Одна из серьезных причин для такой позиции состоит в том, что в октябре этого года заканчивается срок действия секретного договора между Ватиканом и Пекином о взаимодействии. Известно, что Пекин — очень жесткий переговорщик и не приемлет когда его пытаются надурить, а завтра улыбаются в глаза. Известно и то, что по вопросу Украины Пекин не считает Россию виновником ситуации, а указывает как на виновника — именно на США. И в контексте всего этого заявлять сейчас публично и на официальном уровне о негативном отношении к России из-за украинского вопроса было бы со стороны Ватикана равнозначным тому чтобы положить конец договоренности с Китаем, над реализацией которого католики работали долгие годы, а госсекретарь Ватикана считает ее чуть ли не делом всей своей жизни.

И вот, на фоне того как Ватикан заявил, что в Украине не будет никого поддерживать, а в мире есть и другие конфликты, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин вдруг заявляет, что осенью надеется на улучшение условий, на которых будет продлен договор с Пекином.

Выглядит так, что в Ватикане на неофициальном уровне решили поддержать агрессивную экспансию в Украине с целью создания «единой церкви», а на официальном Уровне Украину продали ради возможности улучшения сделки с Китаем и развития отношений с РПЦ.

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