Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры

20 нефтебаз и один НПЗ. Столько мы насчитали атакованных отраслевых объектов с начала войны. Использовали официальные сообщения, собственную информацию и наблюдение. Не факт, что учли все.

Первые из атакованных объектов имели определенные запасы, а «мартовские» уже в большинстве своем рынок успел разорить. Но в условиях нехватки горючего это существенные потери.

Рынок не остановился, но вынужден был переформатироваться. Никаких запасов, работаем с колес.

Но что это значит?

Это означает, что требуется больше бензовозов, которые могут привозить горючее напрямую из-за границы. Нужно, чтобы каждый владелец бензовоза имел возможность уехать и купить себе топливо.

После ракетного удара по «Укртатнафте» и ее нефтехранилищам наш крупнейший производитель вынужденно покинул строй. Это тяжелая потеря для рынка, который прошел март благодаря заводу и февральским остаткам. Тогда я призвал отказаться от госрегулирования розничных цен на топливо, потому что в условиях дефицита оно не дает тем же бензовозам закупать топливо — в Румынии, Молдове, Польше, Словакии, Литве, Германии, Австрии и т.д.

Да, это тяжело, далеко, но другого выбора нам не оставили. Тем не менее — это реально и это уже работает.

Вроде бы услышали, но пока тишина.

Что же происходит? Я знаю уже три региональные сети, которые за последние два две остановили свободную продажу топлива, потому что его себестоимость выше установленных цен.

Даже крупные игроки вынуждены дополнительно ограничивать реализацию, потому что на пистолете уже новые партии горючего, тоже не попадающее в выставленный ценовой коридор.

Потребители без горючего, бизнес останавливается, персонал может остаться без зарплаты.

Первоисточник