12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками

Все эксперты отмечают что общий уровень образования молодежи по сравнению с их сверстниками 30-летней давности катастрофически снизился. В массе своей молодежь уже ничего не знает о физике, химии, истории, биологии, географии, математике и т.д. Многие путаются даже в таблице умножения

Вне всякого сомнения эта тенденция носит объективный характер и отражает изменение характера труда в нынешней Украине по сравнению с Украиной Советской.

Это проявление общественной саморегуляции - если в советское время большинство трудоустраивалось или стремилось трудоустроиться на производстве или в многочисленные КБ, НИИ, почтовые ящики (кто знает, тот поймет), то сейчас основная часть населения трудоустраивается в сфере услуг и торговли, где напряжение интеллекта не требуется, а требуются лишь примитивные навыки, стандартные и вежливые манеры поведения ("Ваш звонок очень важен для нас"), как на кассе в сети Метро.

Украина промышленная закончилась. Вместе с ней закончился и высокий образовательный уровень всего населения. На смену ей пришла Украина торгово-сервисная с ее примитивным уровнем образования. И 12-летка в школе для новой Украины, которую так настойчиво проталкивает наше Министерство образования, совершенно не нужна.

Нам не нужно копировать европейскую систему образования. Это глупое подражательство и бессмысленное раздувание бюджета, которое Украина, как самая бедная страна Европы, себе позволить просто не в состоянии.

У нас ведь не такая высокотехнологичная экономика, как в ЕС. И она такой не будет в ближайшие 30-40 лет. А может быть и никогда не будет. Наука умерла и мы никогда не будем создавать инноваций.

85-90% молодежи в ближайшие 10-15 лет обречены сидеть на базарах, в торговле, примитивном сервисе, податься в силовики, активисты, банды или стать заробитчанами и проститутками. Поэтому 12 летка это абсурд. Достаточно будет обычной 8-летки. Это и практично и не накладно для бюджета

А те родители, которые настроены по серьезному в отношении своих детей, все равно не будут связываться с убогим государственным украинским образованием, которое может только искалечить, но не в состоянии дать никакого образования.