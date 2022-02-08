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Блоги > 12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками

Автор: Андрей Головачев
08.02.22 22:16
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12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками

Все эксперты отмечают что общий уровень образования молодежи по сравнению с их сверстниками 30-летней давности катастрофически снизился. В массе своей молодежь уже ничего не знает о физике, химии, истории, биологии, географии, математике и т.д. Многие путаются даже в таблице умножения

Вне всякого сомнения эта тенденция носит объективный характер и отражает изменение характера труда в нынешней Украине по сравнению с Украиной Советской.

Это проявление общественной саморегуляции - если в советское время большинство трудоустраивалось или стремилось трудоустроиться на производстве или в многочисленные КБ, НИИ, почтовые ящики (кто знает, тот поймет),  то сейчас основная часть населения трудоустраивается в сфере услуг и торговли, где напряжение интеллекта не требуется, а требуются  лишь примитивные навыки, стандартные и вежливые  манеры поведения  ("Ваш звонок очень важен для нас"), как на кассе в  сети Метро.

Украина промышленная закончилась. Вместе с ней закончился и высокий образовательный уровень всего населения. На смену ей пришла Украина торгово-сервисная с ее примитивным уровнем образования. И 12-летка в  школе для новой Украины, которую так настойчиво  проталкивает   наше Министерство образования,  совершенно не нужна.

Нам не нужно копировать европейскую систему образования. Это глупое подражательство и  бессмысленное раздувание бюджета, которое Украина, как самая бедная страна Европы, себе позволить просто не в состоянии.  

У нас ведь не такая высокотехнологичная экономика, как в ЕС.  И она такой не будет в ближайшие 30-40 лет.  А может быть и никогда не будет.  Наука умерла и мы никогда не будем создавать инноваций.

85-90% молодежи в ближайшие 10-15 лет обречены сидеть на  базарах, в торговле, примитивном сервисе, податься в силовики, активисты, банды  или стать заробитчанами и проститутками. Поэтому 12 летка  это абсурд.  Достаточно будет обычной 8-летки.  Это и практично и не накладно для бюджета

А  те родители, которые настроены по серьезному в отношении своих детей, все равно  не будут связываться с  убогим государственным  украинским образованием, которое может только искалечить, но не в состоянии дать  никакого образования.

Тэги: школа, наука

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