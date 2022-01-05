На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Относительно ситуации с протестами в Казахстане на сегодняшний день очевидны:

1. Социальный характер повода для протестов (этот фактор объективен).

2. Стремление западных структур влияния направить и возглавить протесты. Над этим уже работают многочисленные ресурсы, включая открытые СМИ-иноагенты и телеграмм-каналы. Власти Казахстана их глушат, но с переменным успехом. Цель Запада в данном случае — дестабилизировать главного военного союзника РФ (Казахстан имеет общую систему ПВО с РФ и является членом ОДКБ) в Центральной Азии. Это особенно актуально на фоне российских требований к США и усиления геополитической конфронтации в Восточной Европе.

3. Имеет место периферическая концепция дестабилизации, когда в столице всё спокойно, а «полыхают» окраины. Такой подход, как правило, используется не для организации госпереворота, а для хаотизации территории. Его цель — не получить лояльное Западу антироссийское правительство, а организовать у южных границ РФ зону нестабильности.

4. Радикализация протестов произошла моментально и, скорее всего, была запланирована. Это — «белорусский сценарий». Его идея в том, чтобы, максимально ожесточив протестующих, одномоментно повергнуть в шок и хаос силовой аппарат довольно сильного государства. В случае с разложившимся государством, протесты протекают по принципу майданной тягомотины, неделями стоя на площади и периодически подбрасывая «сакральные жертвы». Но с сильными государствами это не работает. Поэтому, Казахстан (как и Беларусь в 2020-м) пытаются сломать одним рывком. Способ противостояния этому только один — жесточайшее единомоментное подавление мятежей в их очагах с демонстративной жестокостью и последующими репрессиями против зачинщиков и их семей. Грубо говоря, мятежу необходимо «сломать хребет» одним жёстким, безжалостным движением. «Разборы полётов» и готовность решать социальные проблемы будут потом. Пока же необходимо сбить первый и самый сильный натиск противника.

5. Практически наверняка западные кураторы попробуют разыграть национальную карту. Это значит, что стоит ожидать нападений на русских жителей Казахстана и разжигания волны русофобии.