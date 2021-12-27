Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Хочу рассказать про две геополитических тенденции, которые развивались в 2001 году и во многом определят развитие событий в году 2022.

1. В 2021 году продолжилась и обрела новый размах новая Холодная война США против Китая и России

В рамках неё, в Юго-Восточной Азии был создан новый военно-политический блок AUUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Развивается также инициатива QUAD, участниками которой, помимо США и Австралии, являются Индия и Япония. При помощи этих проектов, Вашингтон пытается создать подобие азиатского НАТО для противодействия Китаю в основной зоне его военно-политической и экономической экспансии.

В Восточной Европе за последние месяцы до предела накалилось американо-российское противостояние. Перспектива размещения американского ядерного оружия в Польше и российского в Беларуси выглядит, на сегодняшний день, вполне реальной. Регион милитаризируется. Выдвинув требования гарантий нерасширения НАТО на Восток и возврата к ситуации с размещением американских вооружений, имевшей место в 1997 г., Москва подняла ставки до предела. Возможным катализатором этого стало позорное бегство США из Афганистана и очевидное ослабевание американского влияния в мире. Согласиться на требования российской стороны США не могут, а получив отказ, Россия должна будет предпринять какие-то жёсткие действия. Возможные варианты таких действий включают размещение российских вооружений вблизи границ США, или военную эскалацию в Украине.

2. Серьёзные экономические проблемы в Турции

В прошлый раз, подводя итоги года, мы с коллегами говорили об активной наступательной внешней политике этой страны. Турция вмешивалась в вооружённые конфликты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, экономическими методами она, фактически, колонизировала грузинскую Аджарию.

Однако, в текущем году стало очевидно, что экономика Турции не выдерживает такой внешней политики. С начала года курс лиры обвалился с 8 лир за доллар до 17. В стране уже отмечались массовые протестные акции. Если турецкие власти продолжат нынешнюю экономическую и внешнюю политику (а они намерены продолжать), следующий год может стать для Турции годом политической дестабилизации.

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