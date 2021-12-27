Блядская власть: рыба гниет с головы

Не секрет, что почти все наши высокопоставленные чиновники всегда старались так или иначе пристроить своих любовниц на хорошие бюджетные должности в своих ведомствах. Ну чтобы содержать своих шлюх не за свои, а за государственный счет.

Но до недавнего времени все старались делать это непублично, сохраняя по возможности нормы приличия и всячески скрывая свои отношения с любовницами.

Тем более, старались не назначать любовниц своими секретаршами, помощницами или референтами.

Все, однако, изменилось за последние 2.5 года. Любовниц перестали скрывать, стали открыто афишировать отношения с ними и назначать их в прямое подчинение себе секретаршами, помощницами и советницами или даже заместителями министра.



Почему это произошло?

Почему резко упали нравы?

Ответ очевидный: потому что тон падению нравов в этом отношении задал сам президент, который перенес свои шоуменские привычки в публичную государственную сферу.

Рыба всегда гниет с головы.

Президента, правда, кое как смогли вылечить. Точнее, временно подлечить. Но болезнь среди его слуг народа зашла далеко и никто их пока не лечит.

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