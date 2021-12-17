Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Одно из стремлений любого вероотсупника — перетащить в свою ересь, раскол, или иноверчество бывших собратьев по вере. Именно об этом мне напоминает гнусный шовинистический ролик основателя Украинской галицкой партии, призывающий «праздновать Рождество со всем миром» и таким образом «вакцинироваться от русского мира».

Под «всем миром» здесь понимаются католики и протестанты. Большинство жителей Галиции — греко-католики (то есть, вероотступники, некогда перешедшие в католичество под давлением польских властей).

Вероятно, именно осознанием своего вероотступничества и объясняется их желание перетащить как можно больше православных людей если не в католичество, то хотя бы в "ПЦУ«шный раскол.

Ещё один примечательный момент в этом ролике — стереотип «интеллигентного львовянина, демонстрирующего моральное превосходство над хамовитыми русскими из-за Збруча». На деле, этот стереотип имеет мало общего с реальностью.

Здесь мне вспомнилось, как в 2013 году ко мне в Киев приезжал знакомый изо Львова, придерживавшийся околонационалистических убеждений, и попросил провести ему экскурсию по городу. Так вот, одно из своих ключевых впечатлений он выразил так: «У вас в Киеве старики какие-то интеллигентные. У нас не так. У нас бабки сельского вида в косынках, разговаривающие на диком сурже, и такие же сельские деды». Это была прямая цитата.

Ну, и в завершение. В ролике условные «москали» принимают в итоге решение «валить домой» (надо полагать, на Восток или в Центр Украины). Но гораздо лучшим решением было бы не ехать во Львов вовсе. Ни под каким предлогом. И не оставлять галицким воинствующим шовинистам по кабакам и отелям свои кровные. Пусть лес пилят и в Польшу ездят на помидоры, раз им так режет ухо русская речь и православная вера.