Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Подброшу патриотичным гражданам «зрады». Вчера в Раде приняли в первом чтении законопроект, разрешающий двойное гражданство с РФ (и не только).

Принятые вчера в первом чтении и предложенные В. Зеленским изменения в закон «О гражданстве Украины» не запрещают двойное гражданство с РФ (как об этом публично врёт ряд украинских чиновников и заблуждается ряд чиновников российских), а напротив — разрешает его, наряду с другими гражданствами.

Так статья 20 этого законопроекта предусматривает в качестве основания для прекращения гражданства Украины лишь:

Пункт 1: «использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины».

Пункт 3: «установление факта прохождения воинской службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождения воинской службы имели (имеют) гражданство Украины».

То есть, если лицо обладающее украинским и российским гражданством:

— не проходило службу по контракту в ВС РФ или «народных милициях» самопровозглащённых «республик» Донбасса,

— не «использовало паспорт РФ на территории Украины с целью навредить её нацбезопасности»,

то — нет никаких юридических препятствий для владения таким лицом одновременно паспортами Украины и РФ. Я подчёркиваю: по президентсткому законопроекту нет.

Думаю, его нормы выписали именно таким образом вынужденно, чтобы не аннулировать украинское гражданство тех жителей Крыма и Донбасса, кто за последние 7 лет получил гражданство российское, так как это была бы ещё большая «зрада».

Тем не менее, это показательно: на фоне заявлений о «недопустимости двойного гражданства со страной-агрессором», Офис президента написал и подал в Раду законопроект, который прямо такую возможность не запрещает, а следовательно — разрешает.