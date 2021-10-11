Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Статья экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине вызывает противоречивые ощущения. С одной стороны, там высказаны очень важные и совершенно верные мысли: пребывание Украины под внешним управлением и (наконец-то!) о бессмысленности и вредности каких-либо отношений с украинскими властями в данной ситуации. Это то, чём уже говорилось неоднократно: если нужно порешать вопросы по Киеву, то решать их нужно в Вашингтоне.

Но, начав за здравие, Медведев закончивает за упокой: дескать, нужно «дождаться появления на Украине вменяемого руководства».

Но ведь это прямо противоречит вышесказанному: «дожидаться появления вменяемого руководства» в стране под внешним управлением можно бесконечно долго. Точнее, ровно до тех пор, пока внешний управляющий по тем или иным причинам не выйдет из проекта. А зачем это ему? В отличие от Афганистана, куда США вкладывали деньги, в Украине они их зарабатывают. Не существует ни одной причины, по которой США сейчас могли бы хотеть освободить Украину.

И если в Кремле не запланировали очередной хитрый план и там не готовится МногоХодовОчка, то по сути статья Медведева — это официальная капитуляция на украинском направлении.

Впрочем, возможно, это и к лучшему. Я уже писал, что Россия сегодня не может ничего путного добиться в Украине. И, вероятно, стоит уже перестать пытаться что-то сделать, тратя ресурсы на очередное финансирование порошенок, зеленских и коломойской без какого-либо внятного результата.

Для нас, русских Украины, статья значит одно: пора уже наконец-то прекратить ждать, «когда придут наши». Наши не придут. А точнее, наши уже тут. Единственные «наши» — это мы сами.

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