Европа на грани начала новой войны

В Украине довольно мало говорят о том, что происходит в Сербии, а точнее, на границе между контролируемой Белградом территорией и самопровозглашённой республикой Косово.

А там попахивает войной: после того, как власти Косова запретили въезд на свою территорию транспорта на сербских номерах, сербы заблокировали пограничные КПП. В ответ туда был стянут косовский полицейский спецназ (по факту армия,которую Косово иметь типа нельзя, но она у неё есть). Сербия, с другой стороны, стягивает к границе бронетехнику, а над границей кружат боевые вертолёты и самолёты.

Происходит это на фоне весьма разнонаправленных процессов.

Так, весной в Косове пришёл к власти Альбин Курти — лидер партии «Самоопределение», выступающей за присоединение Косово к Албании. Ну да, как Донбасс хотел бы присоединиться к России; Албания член НАТО, независимость Косово охраняют военные НАТО, но вы не понимаете, это другое. И вот Курти уже прямо говорит, что в Косове может пройти референдум по соответствующему вопросу.

С другой стороны, Сербия последнее время, похоже, начала отходить от наметившегося было курса на сближение с НАТО и, наоборот, дрейфует в сторону России и, что тоже очень неприятно, с Китаем. И этот курс президента Вучича не может не вызывать разочарования в США.

С третьей стороны, следует, снова же, учитывать, что Вучич конструктивно работал с Трампом (при нём даже подписали соглашение о возобновлении авиасообщения между Сербией и Косово), а вот при Байдене диалог между Косово и Сербией поломался: в качестве примера можно привести срыв июльских переговоров в Брюсселе.

При этом Байден традиционно поддерживает албанцев против сербов, и надо думать, что поддержит их и в этот раз. А вот кто поддержит сербов? Большой вопрос!

Я не великий геополитик, но как-то очень похоже что в Сербии начинается некая игра при участии США — первая их игра после недавнего болезненного провала в Афганистане.

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