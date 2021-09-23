Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического

Ещё лет 10 тому назад я был уверен, что главной проблемой Украины действительно являются олигархи. И более того, тогда они ею и были. И более того: олигархическое государство это по любому плохо и негодно, вне зависимости от.

Проблема в том, что опыт последних 7 лет показывает, что олигархическое государство это, конечно, плохо, но прямое внешнее управление оказалось ещё хуже. Кто не верит — можете сравнить жизнь «при олигархах» (эпоха Кучмы — Ющенко — Януковича) и при американской оккупации (Порошенко — Зеленский).

При этом, собственно, когда мы говорим, что Порошено в ряде вещей был даже лучше Зеленского (по крайней мере, при нём не закрывали СМИ росчерком президентского пера, да и в отношениях с судебной властью сохраняли хотя бы видимость приличий), мы как раз имеем в виду то, что эпоха Порошенко была переходным периодом между олигархическим и оккупационным правлением. С Зеленским последнее окончательно установилось и оформилось.

При этом следует понимать, что американцы, устанавливая внешнее управление, вовсе не предполагали ликвидацию олигархии: напротив, именно на лояльных олигархов возлагалось финансирование и обеспечение функционирования системы (ну не американцам же за неё из своего кармана платить?). Напрямую контролируются лишь особо важные «нервы» государственной машины. Собственно, этот метод был отработан ещё в средние века: те же поставки рабов из африканских стран осуществлялись не путём захватнических экспедиций вглубь стран, а путём их выкупа у лояльных местных царьков. То есть, при внешнем управлении мы имеем все прелести олигархического государства — и плюс ещё минусы этого самого внешнего управления, задачей которого является постепенный демонтаж экономики и государственности (обещали план Маршалла — дали план Моргентау; бывает).

Нынешний «антиолигархический» закон, собственно, тоже не предполагает борьбы с олигархами. Это всего лишь инструмент для ручного управления и давления на тех из них, кто может захотеть выступить против внешнего управления.

Потому что именно олигархическое выступление — то единственное, чего реально стоит бояться сейчас американцам в Украине. Собственно, именно такое выступление в своё время подорвало их позиции в России: тамошний нелояльный олигархат, выращенный, кстати, самими американцами (все эти Дерипаски-Роттенберги) в своё время устранил от власти оккупационную по сути Семибанкирщину; арест Ходорковского — один из актов этой «олигархически-освободительной войны».

И более того: ни в современной Украине, ни в тогдашней России вообще не было других сил, способных что-либо противопоставить внешнему влиянию. Народ нищ, СМИ зависимы, а из силовиков даже мысли о каких-либо инициативах по захвату власти на поколения вперёд вытоптаны сталинскими чистками. Внешней помощи России ждать было неоткуда, нам же её по определённым причинам ждать тоже не приходится.

Должны ли мы в этой ситуации признать, что ставка на условно нелояльных американцам олигархов — наш единственный путь к освобождению от оккупации? Отвечать «да» на этот вопрос мне очень не хочется. Однако ответ «нет» предполагает альтернативу. А у меня её нету.

С другой стороны, ставка на олигархов может быть лишь с большой фигой в кармане: типа, мы поможем вам скинуть американцев, а потом сразу приступаем к борьбе с вами. Но это в любом случае программа на десятилетия: в России, к примеру, и спустя 20 лет режим «патриотического олигархата» пока что выглядит почти неуязвимым, и уж о как минимум скором его падении речи точно не идёт.

В общем, такой сценарий предполагает, что перед нами по крайней мере десятилетия вот этого вот всего. Что, конечно, не радует.

Первоисточник