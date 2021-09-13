Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком

Третий день не утихают обсуждения заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости перевода украинского языка на латинский алфавит. По этому поводу скажу следующее:

Во-первых, мне всё равно, что они будут делать со своим языком. Хотят - пусть хоть на шумерскую клинопись переводят. Это их право и их выбор.

Во-вторых, перевод украинского языка на латиницу неизбежно запустит процесс его слияния с польским. Примерно так, как молдавский слился с румынским, только немного медленней. При смене алфавита, со временем неизбежно сменится и фонетика. Звучание станет ближе к тому, которое есть в "латинизированных" славянских языках. А ввиду огромного количества в украинском заимствований из польского или однокоренных слов (если их убрать из украинского, останется древнерусская основа, заимствования из современного русского, заимствования из тюрских языков и немного интернационализмов), этот процесс, рано или поздно, приблизит его к польскому до уровня диалекта. Отличием будет, разве что, меньшее количество шипящих звуков. Но и оно со временем сотрётся.

В-третьих, перевод на латиницу неизбежно обнулит все робкие потуги украинского руководства претендовать на звание наследников Древней Руси.

Если власти введут латинский алфавит для украинского языка, Украина окончательно превратится в НЕРусь. На уровне базового культурного кода. Повесть временных лет и другие древнерусские тексты ведь не на латинице написаны.

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