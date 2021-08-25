Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Специально сделала крюк, чтобы сфотографировать эту мемориальную доску на стене Центра культуры и искусств СБУ. Сейчас я расскажу историю этой мемориальной доски. Вернее, процитирую отрывок из мемуаров одного разведчика (С.З. Нечитайло «Мой путь к морю, разведке и контрразведке», Одесса, Астропринт, 2010):

«Во второй половине 1970-х годов по просьбе Федорчука, поддержанной В. В. Щербицким, Совет Министров УССР из резервного фонда выделил более ста тысяч рублей на строительство Дворца культуры Комитета на углу самой короткой киевской улицы Ирининской и Паторжинского, на месте ветхого трехэтажного деревянного особнячка столетней давности. На его уличной стене была установлена внушительная гранитная мемориальная доска, на которой большими золотистыми буквами была сделана надпись, что здание охраняется законом, поскольку «В 1846-1847 гг. его часто посещал проживавший вблизи Тарас Григорьевич Шевченко».

Имея опыт ремонта охраняемого законом здания по улице Владимирской, Федорчук создал комиссию из трех руководящих сотрудников, которым поручил выяснить, на каких основаниях особняк охраняется законом и почему его часто посещал в 1846-1847 гг. Шевченко.

В результате агентурно-оперативных и официальных мероприятий выяснилось, что в 1944 году, после освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, поселившийся на последнем третьем этаже особняка некий «К» на чердаке в потайном месте обнаружил сундучок с документами, из которых явствовало, что в середине XIX века и позже в этом особняке размещался публичный дом для зажиточных киевлян и приезжих. В сундучке находились списки посетителей борделя с установочными данными, из которых было видно, что в указанные годы его посещал и Тарас Григорьевич Шевченко.

Вскоре Киевский городской совет принял решение взять под защиту закона этот ветхий домик и установить на нем мемориальную доску. Так на 30 лет особняк стал «неприкасаемым» для многих попыток разрушить его и построить на этом месте современное здание. И только Федорчуку на основании документальных данных удалось убедить руководство столицы в нецелесообразности его дальнейшего использования и разрешить строительство Дворца культуры Комитета.

Добро было получено, но с условием, что на вновь построенном здании будет установлена мемориальная доска, информирующая о том, что здание Дворца культуры построено на месте особняка, в котором в 1846-1847 гг. бывал Шевченко, без слов «часто посещал».

Ну, а чтобы еще больше «развести» по времени Шевченко и бордель, думаю и дату на новой мемориальной доске поменяли...

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