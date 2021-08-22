Деградация Украины. Кто виноват?

Почему Украина дергадирует? Во всем виноваты элиты. Народ при всем уважении к нему имеет на экономическую, политическую, социальную ситуацию значительно меньше влияния, чем элиты, которые выступают правящими кругами и в экономическом, и в политическом, и во всех других сферах. Поэтому образованность элит, порядочность элит, нравственность элит, убеждения элит — это главный фактор процветания, благополучия, нормальной жизни государства. Если этого нет, то надо сначала менять элиты, а потом все остальное.

Я думаю, что корни такого плачевного состояния украинских элит надо искать еще в советском времени, когда лучшее образование, лучшие элитные кластеры создавались все-таки в столице, и люди, у которых были более высокие амбиции и способности, старались выезжать в столичные вузы: МГУ для гуманитариев или МФТИ для физиков. И тогда происходил переток наиболее способной части элитообразующего слоя в столицу.

Также играют роль принципы элитного отбора. Есть принципы позитивного отбора, когда шанс на социальное продвижение имеют люди с более высокими качествами. А негативный отбор — это когда люди с более низкими качествами, моральными, интеллектуальными, получают преимущество при движении по социальной лестнице или в скорости социального лифта. Поэтому, видимо, на Украине работают скорее принципы негативного отбора, чем позитивного, поэтому каждая новая элита хуже предыдущей.

И тут можно целый трактат написать, почему лжецы получают больше преимуществ, чем правдолюбцы, поэтому мы тут просто фиксируем факт, что подлецу легче сделать карьеру, чем людям с противоположными моральными качествами.

То, что на Украине не работает принцип позитивного отбора, — это прежде всего национальная тенденция, хотя она в какой-то мере коррелируют с одной из мировых тенденций. Я считаю, что пресловутая глобализация была завязана скорее на негативном отборе, чем на позитивном.

Я писал на вашем ресурсе о том, что та анонимность, на базе которой строится глобализация, способствовала проникновению на высшие этажи власти людей обезличенных, более серых, менее умных, более лживых в бытовом смысле слова и так далее. Все эти качества покрывались анонимностью: легко быть анонимным алкоголиком и легко быть анонимным политиком, поскольку при анонимности хуже просвечиваются твои интеллектуальные и нравственные качества.

Поэтому на Украине совпали две тенденции: запрос на негативный отбор на национальном уровне и запрос на негативный отбор на глобалистском уровне. А поскольку национальный уровень вошел в резонанс с глобалистской тенденцией, то это еще больше усилило принцип негативного отбора в стране.



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