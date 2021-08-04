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Блоги > Гривну ждет новый виток обесценивания

Гривну ждет новый виток обесценивания

Автор: Александр Гончаров
04.08.21 18:42
523
Гривну ждет новый виток обесценивания

Начнется очередной виток девальвации. Сегодня в Украине практически все активы быстро дешевеют. Например, приватизируемые объекты выставляются на продажу за очень дешево, но я бы на месте инвесторов серьезно задумался перед их покупками.

Такой махине, как ПАО «Первый киевский машиностроительный завод» (ранее — «Большевик») установили стартовую цену всего лишь в размере 1 млрд 398,017 млн гривен. Почему? «Приватизация Киевского завода „Большевик“ — это шанс на вторую жизнь для этого предприятия...

В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности — сдача помещений в аренду», — откровенно признался председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко

Но вряд ли украинскому правительству удастся добиться макроэкономической стабилизации и запустить работу предприятий реального сектора экономики. Об этом свидетельствует горький опыт последних 2-х лет. Что делать, чтобы исправить данную ситуацию?

Конечно, надо задействовать все рычаги, а их основных два — структура госбюджета и структура налогов — чтобы повернуть Украину на путь экономического развития. Но кто это будет делать? Компетенции у Кабмина Шмыгаля и Верховной Рады хватит?

Ведь легче всего и далее увеличивать налоговое давление на ФОПов (кстати, в соответствии с бюджетной декларацией на 2022-2024г.г. для них уже со следующего года налоги возрастут), а также постоянно поднимать цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ.

Ну, и надо сознаться, что нас по-прежнему будут отличать дорогие кредиты, высокие издержки и низкая квалификация топ-чиновников. Более того, сейчас на украинском рынке присутствует спекулятивный, а не инвестиционный спрос. Отбросив политические изыски, многие народные депутаты и эксперты стали рубить горькую правду о том, что Кабмин Шмыгаля и руководство НБУ не может и не знает, как поддерживать доверие к гривне и к банковской системе.

Но, видимо, властям чихать на то, что нынешняя финансово-экономическая политика похожа у нас на скакуна, которому дают команду: «Вперед в Европу!», а ноги у скакуна связаны. Ноги связаны. Потому что у Кабмина до сих пор нет одной единственной вещи — нет Стратегии достижения поставленной цели.

А без этого все действия превращаются в обычные грезы. В Евросоюзе это, конечно, понимают, поэтому чуть ли не из-под палки заставляют Украину принимать целый ряд законов. И главное — нужна Стратегия спасения экономики страны! Европейцы за нас её не напишут. И тем более не будут заниматься её реализацией.

Что делать? Выход один — самим готовить долгосрочную стратегию финансово-экономического развития. Иначе, снова предстоит еще туже затягивать пояса, сознавая, что лучшие годы мы уже прожили.

К тому же ведущие аналитики рассматривают временное укрепление гривны как коррекцию к её новому периоду ослабления. Эксперты говорят так: гривна очень перекуплена, а доллар сильно перепродан.

Первоисточник

Тэги: гривна, валютный рынок, курс

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