Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ

До недавнего времени с уважением относился к опросам группы «Рейтинг», но в последние два года эта группа, увы, жёстко зашкварилась анальной дружбой с Ахметовым и подготовкой фальсифицированных в его интересах опросов. Поэтому всё нижеизложенное следует читать с данной поправкой.

Но так как другой социологии у нас нет, анализируем ту, что есть.

Во-первых, в очередной раз улыбаемся и машем тезису про «единую страну». Результат Юга, кстати, был бы выше, если бы к «югу» технологично не приписали бы относительно вышиватную Днепропетровскую область — этот манёвр изобрели ещё в 2014-м и с тех пор активно пользуются.

Во-вторых, заметим рост зрады в самой младшей возрастной группе. Оно и понятно, такой мощный поток тупой и навязчивой пропаганды не может не вызывать отторжения. Думаю, у тех, кто ещё младше, процент был бы выше, но их не опрашивали.

В-третьих, бросается в глаза ярко выраженная политическая направленность тех, кто таки считает, что народ один: это симпатики ОПЗЖ, Мураева и Шария. Думаю, представителям данных политсил было бы уместно сказать, что они сами думают по поводу данного тезиса. А то лично у меня такое чувство, что многих могут ждать большие и неприятные сюрпризы.

А вообще показательно. После 7 лет оголтелой пропаганды — такой вот результат! И это ещё без учёта возможности того, что социологи результаты просто подкрутили, как подкручивают результаты партиям Ахметова!

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